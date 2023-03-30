Открытие счетов в российских банках по видеосвязи может стать доступным уже в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Центробанк надеется, что в 2024 году жители России смогут открывать счета в банках по видеосвязи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского.

По его словам, данная инициатива в настоящее время обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Ясинский отметил, что механизм открытия счетов без личного присутствия уже можно протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

— Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть, уже в следующем году полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета, — сказал он.

Фото: cbr.ru

Напомним, на сегодняшний день впервые открыть счет в каком-либо банке и получить конкретную услугу можно лишь при личном общении с сотрудниками кредитной организации, либо через единую биометрическую систему (ЕБС).

Напомним, еще в 2020 году банки России попросили ЦБ разрешить им обслуживать клиентов-юрлиц по видеосвязи. Вместе с этим кредитные организации заявляли о том, что хотели бы создать интегрированный с базой ФНС портал для получения информации об уже открытых счетах компаний.

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Максим Кокунин