В Татарстане утвердили план мероприятий по росту доходов и совершенствованию долговой политики республики

Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики республики на 2023—2025 годы. Распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Документ будет касаться различных республиканских министерств, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Каждое ведомство получило задания на ближайшие 2,5 года.

Так, Минфин должен провести оценку эффективности налоговых расходов республики, проследить за компаниями, которые снизили налоговые платежи, утвердить бюджетный прогноз на долгосрочную перспективу и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Исполнительные органы государственной власти должны ежеквартально рассматривать финансово-хозяйственную деятельность компаний, которые снизили налоговые платежи в консолидированный бюджет Татарстана.

Также различные ведомства получили задание провести мониторинг задолженности по административным штрафам.

В документе указывается, что объем госдолга Татарстана в ближайшие два года не должен превышать 40%, а дефицит бюджета — 10%.

Напомним, за первые два месяцы доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 30,17 млрд рублей при скорректированном годовом плане в 405,1 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы принесли бюджету 19,1 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов