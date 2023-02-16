Итоги дня: продление ограничений на валюту, закон о защите русского языка, новый проект озеленения у «Чаши»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 16 февраля:
- Сразу несколько аварий сегодня произошли в Казани. Так, в Приволжском районе из-за аварийных работ на теплопроводе без отопления остались 9 122 человека, в том числе 2 736 детей — всего 37 многоквартирных жилых домов, две школы, детсад и детская поликлиника. После 16.00 теплоснабжение и подачу горячей воды возобновили. А в нескольких домах Московского района Казани приостановили водоснабжение из-за аварии на сетях «Водоканала» по улице Химиков, 5.
- В России разработали закон, который вводит для мигрантов режим «контролируемого пребывания», рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет.
- В этот день в 1976 году с конвейера КАМАЗа сошел первый одноименный грузовик. На сегодня день предприятием выпущено уже более 2,4 миллиона авто. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- До экранизации добрался роман «Город Брежнев» казанского писателя и журналиста Шамиля Идиатуллина. Заниматься им будет компания «Триикс медиа» по заказу телеканала НТВ. Ожидается, что фильм будет состоять из восьми серий. Действие разворачивается в 1983 году в городе Брежневе — современных Набережных Челнах. Сам роман основан на истории о подростковых бандах и преступных группировках Татарской АССР в 80-х годах. Корреспондент «Реального времени» пообщался с автором произведения о съемочном процессе и его видении будущей картины.
- Российский Центробанк в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты для физических лиц, заявила его глава Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что основанием для его введения было практически прекращение завоза наличной валюты в страну. «Это основание осталось, и у нас нет возможности снять это ограничение, оно будет продлено, может быть, с некоторыми видоизменениями», — сообщила она.
- Сразу 10 новых улиц появится в Казани. Так, в жилом массиве «Изумрудная долина» в Советском районе их назвали в честь участников Великой Отечественной войны Михаила Родных и Татьяны Емелиной, а также создателя эндоскопического центра Минздрава Татарстана Владимира Муравьева и народной артистки РТ Исламии Махмутовой. В строящемся коттеджном поселке «Алтан-2» Приволжского района появятся улицы Тирякле и Кызыл Ромашка, а жилом массиве «Лесная поляна» улицам присвоили имена имя заслуженного деятеля науки России и Татарстана Диляры Тумашевой, народного поэта РТ Лены Шакирзяновой, заслуженного работника культуры ТАССР Тауфика Айдельдинева, российского книгоиздателя и просветителя Ивана Харитонова.
- Власти Татарстана уточнили проект создания искусственного земельного участка на воде возле Центра семьи «Казан». Изменения касаются озелененной территории общего пользования юго-западнее «Чаши» по улице Декабристов. В связи с уменьшением территории засыпки до 0,9 гектара сократилась площадь озеленения юго-западной стороны — с 3,86 до 1,97 гектара. Строительство транспортной развязки теперь не предусмотрено, а число парковочных мест уменьшилось — в проекте осталась только одна парковка всего на восемь мест.
- «Спрос есть, ставки растут, но инвесторы почему-то не торопятся строить новые складские комплексы в Татарстане, — оценила ситуацию на рынке складской и индустриальной недвижимости полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова. Открывая конференцию «Логистика будущего в Казани», эксперт предупредила: чем дольше будет пауза с вводом новых объектов, тем выше по стоимости будет аренда. По ее прогнозу, рост ставок продолжится с темпом в 10%-15% и перешагнет планку в 1100 рублей за «квадрат» к 2026 году. Представители отрасли с нею согласны, поскольку в регионах по-прежнему наблюдается острый дефицит свободных складских помещений.
- Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех российских заводов IKEA. Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания «Слотекс», специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах, и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».
- Исполком Казани постановил ликвидировать АО «Больница скорой медицинской помощи» до 31 июля 2023 года. Решение принято с учетом рекомендаций совета директоров компании. «Больница скорой медицинской помощи» зарегистрирована в декабре 2012 года. Уставной капитал составляет 32,99 млн рублей.
- По итогам января 2023 года Казань заняла 6-е место по уровню регистрируемой безработицы среди районов и городских округов Татарстана с показателем 0,45%. По сравнению с декабрем 2022 года она опустилась на две позиции. В целом по Татарстану уровню регистрируемой безработицы в начале года составил 0,36%.
- Власти Казани в очередной раз распорядились демонтировать и переместить самовольно установленные и незаконно размещенные объекты. В списке торговые объекты, заборы, шлагбаумы, а также голубятни.
- Государственная Дума приняла закон «О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы». «16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы, грубо нарушив Устав Совета Европы, принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты. Российская Федерация исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года», — подчеркивается в документе.
- В казанский «Рубин» перешел 23-летний болгарский нападающий, форвард софийского «Локомотива» Димитар Митков. Он будет выступать под номером 45.
- Правительство России выделило более 237 млрд рублей на реализацию проектов в сфере авиастроения в 2023 году. На эти цели в течение двух следующих лет суммарно выделят более 32 млрд рублей. Средства будут предоставлены на возвратной основе посредством приобретения облигаций российских лизинговых компаний.
- Госдума приняла закон, инициированный правительством России, и направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ гласит: «Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях».
- За 2022 год судебные приставы наложили в Татарстане 11 359 арестов — почти на 2,5 тысячи больше, чем в предыдущем году. Как рассказал глава Главного управления ФССП по РТ Анвар Закиров, их общая сумма составила 6 млрд рублей. Это на 500 миллионов больше, чем в 2021 году. На одного судебного пристава-исполнителя Татарстана в среднем приходится 8 тысяч производств.
- В Свияжске 26 февраля состоятся ежегодные масленичные гулянья. Пришедших на мероприятие ожидают костюмированное масленичное шествие, традиционные песни и хороводы. Желающие смогут посетить ремесленные и кулинарные мастер-классы. Также каждый сможет отведать блинов и оладий, посетить праздничную ярмарку.
- Отделение МВД России по Атнинскому району Татарстана возглавил майор полиции Дамир Гарипов. Сегодня его представили личному составу ведомства. До назначения он занимал должность заместителя начальника отделения МВД России по Тюлячинскому району Татарстана.
Ключевые события 358-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России сообщило, что украинского плена в результате переговоров вернулся 101 российский военнослужащий. Их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Они уже получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
- Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой заявил, что изучается вопрос о предоставлении социальных гарантий семьям бойцов ЧВК, которые участвуют в специальной военной операции, наравне с военнослужащими. «Все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтем их», -сказал глава государства.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов воевать с Киевом в случае агрессии против его республики: «Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины — прим. ред.) хоть один солдат придёт на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший и война приобретёт совсем другой характер». По его словам, это касается не только Украины, но и других соседей Белоруссии.
- Союз журналистов России будет настаивать на отмене уголовной ответственности за фейки и административной ответственности за дискредитацию ВС РФ после завершения СВО, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев. «Понятно, что во время проведения специальной военной операции есть наборы ограничений, в том числе ограничений свободы печати. Это нужно для того, чтобы опять же не навредить. Мы говорим о том, что, когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты», — сказал он.
- Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал, что при работе над Минскими соглашениями изначально исходил из того, что они не будут выполнены. Он также считает действия российской армии эффективными и спрогнозировал нормализацию отношений между Москвой и Западом в обозримом будущем.
- Что касается спецоперации, то на Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ у Новоселовского (ЛНР) и н.п. Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».
- На Донецком направлении уничтожены до 135-ти военнослужащих ВСУ, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Херсонском направлении в контрбатарейной борьбе за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Акация» и гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе Херсона, населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.
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Дарья ПинегинаОбществоСпортФутболЭкономикаПромышленностьМашиностроениеТехнологииВластьИнфраструктураАвтоПроисшествияБизнес
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