В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего
Из украинского плена в результате переговоров вернулся 101 российский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ.
Освобожденных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Сейчас военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
4 февраля сообщалось, что после сложного переговорного процесса в Россию из украинского плена вернулись 63 военнослужащих. В состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
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