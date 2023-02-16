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В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего

18:43, 16.02.2023
В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего
Фото: mil.ru

Из украинского плена в результате переговоров вернулся 101 российский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ.

Освобожденных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Сейчас военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

4 февраля сообщалось, что после сложного переговорного процесса в Россию из украинского плена вернулись 63 военнослужащих. В состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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