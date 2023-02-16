В Приволжском районе Казани появятся две новые улицы
Исполком Казани присвоил названия формируемым улицам в строящемся коттеджном поселке «Алтан-2». Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.
Согласно решению казанских властей, в городе появятся две новые улицы. Первая улица будет называться Тирякле, а вторая — Кызыл Ромашка.
Также исполком Казани присвоил названия четырем формируемым улицам в жилом массиве «Изумрудная долина» в Советском районе. Их назвали в честь Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны, заслуженного врача России и Татарстана, а также заслуженной артистки РСФСР.
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