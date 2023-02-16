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В Приволжском районе Казани появятся две новые улицы

09:55, 16.02.2023
В Приволжском районе Казани появятся две новые улицы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Исполком Казани присвоил названия формируемым улицам в строящемся коттеджном поселке «Алтан-2». Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Согласно решению казанских властей, в городе появятся две новые улицы. Первая улица будет называться Тирякле, а вторая — Кызыл Ромашка.

Фото: скриншот документа

Также исполком Казани присвоил названия четырем формируемым улицам в жилом массиве «Изумрудная долина» в Советском районе. Их назвали в честь Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны, заслуженного врача России и Татарстана, а также заслуженной артистки РСФСР.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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