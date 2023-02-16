В Казани ликвидируют АО «Больница скорой медицинской помощи»
Исполком Казани постановил ликвидировать АО «Больница скорой медицинской помощи», расположенное по ул. Татарстан, 11, до 31 июля 2023 года. Решение принято с учетом рекомендаций совета директоров компании.
Комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани как единственному акционеру АО «БСМП» поручено назначить ликвидационную комиссию. Ее председателем назначен генеральный директор компании Рафис Билялов.
В состав ликвидационной комиссии также вошли первый заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Казани Татьяна Козловская и заместитель начальника отдела приватизации КЗиО Линар Шарафеев.
АО «Больница скорой медицинской помощи» зарегистрирована в декабре 2012 года. Уставной капитал составляет 32,99 млн рублей.
Доходы больницы скорой медицинской помощи за 2021 год оцениваются в 330 тысяч рублей, расходы — в 21,669 млн рублей. Чистая прибыль компании ушла в минус на 24,586 млн рублей. Чистые активы по состоянию на 2021 год составили 13,095 млн рублей.
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