Из-за коммунальной аварии без тепла в Казани остались более 9 тысяч человек

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани из-за аварийных работ на теплопроводе без теплоснабжения остались 9 122 человека, в том числе 2 736 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

— На месте проводятся аварийно-восстановительные работы аварийной службой АО «Татэнерго», — рассказали в ведомстве. Ориентировочное аварийно-восстановительные работы должны завершить сегодня до 16.00.



Всего без отопления и горячей воды в Казани остались 37 многоквартирных жилых домов, 2 школы, 1 детский сад и 1 медицинское учреждение.

«Реальное время» опубликовало полный список адресов, где отключат горячую воду и отопление. Временные неудобства коснутся домов, которые расположены по улицам Дубравной, Фучика и проспекту Победы.

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Айрат Назипов