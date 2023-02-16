Сегодня в Приволжском районе Казани отключат отопление и горячую воду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Приволжском районе Казани отключат отопление и горячую воду. По данным пресс-службы района, это коснется 37 жилых домов, 2 школ, 1 детского сада и 1 медицинского учреждения:

Фучика 2б; 4; 6; 8; 8а; 8б; 12 корп.1-4;

Пр.Победы 18; 18а; 18 корп.1; 20; 20 корп.1; 22; 24; 26; 30/1; 30/2; 30/3; 30/4; 32;

Дубравная 32; 38; 40; 47; 49; 49а; 51; 53/1; 53/2; 53/3; 57 корп.1-4;

детский сад № 131;

гимназия № 16, школа №150;

детская поликлиника № 10.

Как добавили в пресс-службе, воду и отопление отключат из-за внеплановых ремонтных работ, которые проводит АО «Казанские тепловые сети». Ориентировочно, они продлятся с 10.00 до 16.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Позавчера почти на сутки без воды остались жители некоторых домов Авиастроительного района Казани. Тогда «Водоканал» проводил работы по улучшению водоснабжения.

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Айрат Назипов