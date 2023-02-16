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В домах Московского района Казани отключена вода в связи с аварией на сетях «Водоканала»

12:37, 16.02.2023
В домах Московского района Казани отключена вода в связи с аварией на сетях «Водоканала»
Фото: realnoevremya.ru

В нескольких домах Московского района Казани приостановлено водоснабжение. Это связано с аварией на сетях МУП «Водоканал» по адресу: улица Химиков, 5. Вода отключена до окончания ремонтных работ.

Это коснется следующих адресов:

  • улица Беломорская, дома №81, №83,
  • улица Гудованцева, дома №1, №3,
  • улица Химиков, дома №1, №3, №9, №15, №17.
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сегодня без воды остались и в Приволжском районе Казани. Кроме того, отключено и отопление. По данным пресс-службы района, это коснулось 37 жилых домов, 2 школ, 1 детского сада и 1 медицинского учреждения.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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