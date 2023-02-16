Форвард софийского «Локомотива» Димитар Митков переходит в казанский «Рубин»
В казанский «Рубин» переходит форвард софийского «Локомотива» Димитар Митков. Он будет выступать под номером 45, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Димитар Митков — 23-летний болгарский нападающий. Играл за «Лудогорец» «Разград», ПФК ЦСКА 1948 София и ПФК «Локомотив» София.
В этом сезоне в «Рубин» также перешли защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия из «Нефтехимика». Футболисты подписали контракты сроком на 1,5 года. Уридия будет играть под номером 91, а Ширяев — под номером 12.
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