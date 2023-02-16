В Советском районе Казани появятся четыре новые улицы
Исполком Казани присвоил названия формируемым улицам в жилом массиве «Изумрудная долина» в Советском районе. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.
Всего новых улиц четыре:
- улица 1 получила имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, подполковника Советской Армии Михаила Васильевича Родных (1906—1970);
- улица 2 — имя участницы Великой Отечественной войны, бывшего заместителя министра здравоохранения Татарстана по охране здоровья женщин и детей, персонального пенсионера РСФСР Татьяны Емелиной (1921—2020);
- улица 3 — имя заслуженного врача России и Татарстана, уроженца Казани, создателя эндоскопического центра Минздрава республики Владимира Муравьева (1947—2019);
- улица 4 — имя заслуженной артистки РСФСР, актрисы Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, народной артистки Татарстана Исламии Махмутовой (1943—2019).
В январе власти Казани приняли решение переименовать улицу 2-ю Газовую, она получила название в честь депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Он погиб 7 февраля 2020 года в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирном, рядом с матерью.
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