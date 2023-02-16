В России продали три из четырех заводов IKEA

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех российских заводов IKEA. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Однако, подробности сделки не приводятся.

Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания «Слотекс» (специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах) и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

Евтухов подчеркнул, что все оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в России, а продукцию предприятий будут реализовывать в отечественных розничных сетях. Он также отметил, что в дальнейшем российская и шведская стороны должны будут провести сделку, ее сумма и параметры не раскрываются.

По словам замминистра, самое главное, чтобы производства работали и развивались, а рабочие места сохранились. Новые собственники также при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, отметил Евтухов.

В январе сообщалось, что IKEA намерена закрыть сделку по продаже своих заводов в России уже в первой половине 2023 года. А вот в конце августа сообщалось, что ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и желает вернуться в течение двух лет. Склады и магазины якобы останутся закрытыми до возвращения ретейлера в Россию, заводы оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

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Илина Хакимова