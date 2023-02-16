«Я нахожусь в позиции заинтересованного наблюдателя»: Шамиль Идиатуллин об экранизации романа «Город Брежнев»

Писатель — о съемочном процессе и его видении будущей картины

Фото: предоставлено собеседником

До экранизации добрался роман «Город Брежнев» казанского писателя и журналиста Шамиля Идиатуллина. Заниматься им будет компания «Триикс медиа» по заказу телеканала НТВ. Ожидается, что фильм будет состоять из восьми серий. Действие разворачивается в 1983 году в городе Брежневе — современных Набережных Челнах. Сам роман основан на истории о подростковых бандах и преступных группировках Татарской АССР в 80-х годах. Корреспондент «Реального времени» пообщался с автором произведения о съемочном процессе и его видении будущей картины.

— Как началось сотрудничество с «Триикс медиа» и создание проекта?

У меня, как у автора книги, были права на экранизацию. Я мог ими распоряжаться, и я ими распорядился. Я продал права компании «Триикс медиа», крупнейшему в стране производителю контента, который все активнее поглядывает в сторону высокобюджетных проектов. Я сразу сказал, что «Город Брежнев» так себе основа для классического НТВ-шного сериала. «Мы как раз хотим выходить на новый уровень», — ответили мне. Для них это знаковый проект, который готовился больше двух лет, что подтверждает, наверное, вдумчивость подхода и трепетное отношение.

Автором сценария стал Алексей Рыбин, который вместе с Виктором Цоем создавал группу «Кино», потом был и музыкантом, и журналистом, и писателем. Последние примерно 15 лет он работает в кино, очень опытный сценарист, а также режиссер, делает независимое кино — последний фильм, «Уездный город N», я смотрел, он очень хороший, посвящен памяти Майка Науменко. Кто будет выступать в качестве режиссера, я не знаю, но Рыбин был бы интересным вариантом.

Редакция Елены Шубиной

Экранизация «Города Брежнева» — его горящая идея. Именно Алексей Рыбин изначально вышел со мной на связь, договаривался, чтобы я, если у меня никаких других вариантов нет, попридержал проект для него. Как раз в тот момент стало понятно, что версию Дмитрия Стрижевского, челнинско-московского режиссера, который пытался тоже независимым образом раскрутить этот проект, воплотить не получается: спонсоры отскочили, финансирования нет. Мы с Рыбиным договорились, что он попробует. У него получилось. Он нашел кинокомпанию, нашел продюсеров. Теперь это их проект, а он уже в качестве автора сценария. Возможно, он будет работать в качестве режиссера или креативного продюсера — но этого я пока не знаю.

— На какой позиции в создании экранизации находитесь вы?

Я нахожусь в позиции заинтересованного наблюдателя. Сразу сказал, что могу и хочу помогать всем, чем возможно. Меня поблагодарили, но пока к моей помощи не прибегали. В курсе событий меня держат постольку-поскольку, иногда говорят, что с кем-то договорились. Последние сигналы были, что скоро объявят о старте проекта, где-то недели 3 назад.

Кино — коллективное дело. Я все-таки как литератор привык, что целиком отвечаю за продукт свой и никого туда не пускаю. В кино же абсолютно противоположный подход. Даже если бы я туда вписался, он бы мне на первых порах, по крайней мере, казался бы таким бесящим. Поэтому я и сдерживаюсь, не вписываюсь.

Сценарий я не видел, но на самом деле я особо и не заинтересован в этом. Ну вот, допустим, мне понравится сценарий, а в фильме будет по-другому — я расстроюсь. Или если мне уже сейчас сценарий не понравится — что я сделаю? Права я отдал, деньги получил, вмешиваться не могу. Раз у меня нет ни возможности, ни инструмента для вмешательства, чего расстраиваться зря? Поэтому я в процесс не лезу.

Фото: предоставлено собеседником

У меня было большое количество переговоров с киношниками, и успешными можно назвать буквально считанные. И то, что сейчас происходит с проектом «Город Брежнев», оказалось максимально комфортным, устраивающим меня и позволяющим надеяться на оптимальное развитие случаем. Участия в реализации проекта я не принимаю никакого, я сижу на скамейке запасных и готов сидеть сколько угодно, помогать, подсказывать, но все это уже не мой проект.

Я так понимаю, сейчас заканчивается этап препродакшена. Завершен сценарий. Можно предполагать, что кинокомпания договорилась с площадкой о том, кто, как и когда это будет показывать. Сегодня только самые отчаянные киношники заходят в проект, не представляя себе, где они его будут показывать. И именно с этим, думаю, была связана затяжная пауза со стартом проекта. Они пытались понять, что это будет за платформа, стриминг или телевизор сразу. НТВ — это часть «Газпром медиа». Соответственно, у них есть стриминговые платформы, на которых они транслируют свои проекты. Можно предположить, что старт будет на какой-то из платформ, а потом уже дадут в телек.

Сейчас будет собираться команда, актерский состав. Мы с Алексеем говорили о том, каких актеров в каких ролях мы видим. Но последнее слово будет точно не за мной, поэтому с интересом буду наблюдать, как все повернется.

— Каких актеров хотите видеть в ролях?

Мое представление о прекрасном, оно такое, абсолютно зрительское и любительское, что ли. Я не очень хорошо знаю текущий кинопроцесс. Через 2-3 года кино становится фактом. Кто мог сказать несколько лет назад, что Юра Борисов станет актером номер один, а до него — Александр Петров? Кто пару месяцев назад мог предположить, что самым успешным режиссером страны окажется постановщик «Чебурашки»? Это происходит одномоментно и непредсказуемо. Мне кажется, что в этом проекте должны сработать молодые актеры. Не те, кто играет почти во всех фильмах и сериалах, а люди завтрашнего дня. Тем более что совершенно все герои «Города Брежнева» отчаянно молоды.

Фото: pixabay.com

Я писал книгу большей частью с позиции главного героя Артура, которому 13-14 лет, и мне вместе с ним казалось, что взрослые вокруг — почти старики. И вдруг я сообразил, что сильно старше любого из героев. В книге, по-моему, нет ни одного персонажа старше меня или хотя бы моего возраста. Они все молоды, им по 13-14 или 22-23, родителям Артура нет и сорока. В нашем кино сейчас много людей талантливых, молодых и, к счастью, незасвеченных. Если в экранизации будут такие, молодые, талантливые и незасвеченные, а не приевшиеся, я буду очень рад.

— «Город Брежнев» — все-таки книга о Татарстане. Как вы видите фильм? Должен ли он воссоздать образ жизни татарского народа 1980-х годов? Или это больше общероссийская история?

Естественно, я хотел бы максимального приближения к родине. Хотелось бы, чтобы это снимали в Челнах, чтобы актеры были с татарстанским происхождением. Хотелось бы, чтобы был использован потенциал наших и кино-, и театральных проектов. Но опять же, это мои пожелания, я их неоднократно высказывал, дальше уже решение за режиссером.

Мне хотелось бы, чтобы это было максимально приближено к книге. Книга очень такая татарстанская, очень челнинская, очень город-брежневская. Я ее писал как очень узкий, очень экспериментальный текст, который может быть интересен только малому количеству людей — это 83 год, город Брежнев. В названии все сказано.

Город Брежнев существовал с 1982-го по 1988-й. Для тех, кто застал это время и место, это прям кусок жизни, и им будет интересно, а для других это — какая-то придумка, фантастика, какой-то небывалый населенный пункт, думал я. Потом выяснилось, что книга интересна не только первой категории, а очень многим людям, выросшим в СССР, выросшим в Татарстане, в любом промышленном городе страны. Все они эти приметы узнают и считают родными, их это торкает. Потом еще выясняется, что люди не то что не заставшие это время, а родившиеся сильно позже 83 года, что для них тоже многое кажется близким, знакомым, болезненно родным, пусть даже они родились через 10-20 лет после описанных событий. Вот это для меня было неожиданностью. Поэтому, с одной стороны, книга для меня предельно татарстанская, а с другой — она универсальная.

Фото: ru.wikipedia.org

Для меня до сих пор шок, когда молодые люди говорят, что это про них. Это дает и большой вызов, и свободу выбора, и раздолье постановщикам. Национальный аспект книги тоже довольно активно проявляется, он значим. Но понятно, что роман большой, 750 страниц. Даже в 8 серий это не влезет. Какими-то линиями, естественно, пришлось пожертвовать, какие-то линии будут дописаны. У меня очень много там дано намеками, вскользь, через мысли, а кино должно не рассказывать, а показывать. Ради того, чтобы четко показать, придется много выкинуть из того, что было рассказано. Я к этому готов.

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