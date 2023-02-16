В казанском жилом массиве «Лесная поляна» появятся четыре новые улицы

В жилом массиве «Лесная поляна» в Приволжском районе Казани появятся четыре новые улицы. Такое решение принял исполком города.

Они получили следующие названия:

улица 1 — имя заслуженного деятеля науки России и Татарстана, академика Академии наук РТ, доктора филологических наук, языковеда Тумашевой Диляры Гарифовны (1926—2006);

улица 2 — имя заслуженного деятеля искусств Татарстана, народного поэта РТ, публициста, переводчика Шакирзяновой Лены Галимзяновны (1945—2017);

улица 3 — имя заслуженного работника культуры ТАССР, писателя, публициста, переводчика Айдельдинева Тауфика Рамазановича (1941—2001);

улица 4 — имя российского книгоиздателя и просветителя, известного казанского типографа начала XX века Харитонова Ивана Николаевича (1859—1927).

Фото: скриншот документа

Также исполком Казани присвоил названия четырем формируемым улицам в жилом массиве «Изумрудная долина» в Советском районе. Их назвали в честь Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны, заслуженного врача России и Татарстана, а также заслуженной артистки РСФСР.

Еще две новые улицы появились в строящимся коттеджном поселке «Алтан-2». Первая улица будет называться Тирякле, а вторая — Кызыл Ромашка.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов