Казань опустилась на две позиции в антитоп-10 по уровню регистрируемой безработицы в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам января 2023 года Казань заняла 6-е место по уровню регистрируемой безработицы среди районов и городских округов Татарстана. По сравнению с предыдущим месяцем она опустилась на две позиции — в декабре столица республика занимала 4-ю строчку.

Уровень регистрируемой безработицы в Казани в январе составил 0,45%. Это больше, чем в целом по Татарстану — 0,36%.

Лидирует по уровню регистрируемой безработицы в Татарстане по итогам первого месяца 2023 года Верхнеуслонский район с показателем 0,72%. На втором месте Нижнекамский район (0,6%), на третьем — Тюлячинский (0,54%), на четвертом — Балтасинский (0,48%), а на пятом — Елабужский (0,47%).

Источник: Минтруда Татарстана

В антитоп-10 по уровню регистрируемой безработицы в январе также попали Сабинский и Муслюмовский районы — 0,4%, Дрожжановский район — 0,39%, и Арский район — 0,35%. Самый низкий показатель зарегистрировали в Лаишевском, Мензелинском и Алексеевском районах, следует из данных Минтруда Татарстана.

В конце января директор Центра занятости Казани Тимур Муллин заявил, что уровень регистрируемой безработицы на начало 2023 года составил 0,49% от численности рабочей силы, что в полтора раза ниже показателя предыдущего года. По его словам, это исторический минимум.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в ходе онлайн-конференции «Реального времени» рассказывала, что уровень безработицы в республике едва превышает 2% от всего числа трудоспособного населения, что почти в 1,5 раза меньше общероссийского показателя. Безработными в республике значатся 7,2 тысячи человек. При этом в базе центров занятости имеется 43 тысячи вакантных мест, то есть шесть рабочих мест на человека.



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Татьяна Демина