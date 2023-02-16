Власти Казани постановили снести кафе-шашлычную, голубятни и шлагбаумы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани в очередной раз распорядились демонтировать и переместить самовольно установленные и незаконно размещенные объекты. В списке торговые объекты, заборы, шлагбаумы, а также голубятни.

Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, в городе снесут девять объектов по следующим адресам:

кафе-шашлычная по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №12в;

торговый объект по ул.Оренбургский тракт, вблизи дома №138/1;

торговый объект по ул.Х.Бигичева, вблизи дома №2а;

торговый павильон по ул.Окольной, вблизи дома №23;

киоск по продаже воды по ул.А.Попова, вблизи дома №11;

два торговых объекта по ул.Голубятникова, вблизи дома №2;

киоск по продаже воды по ул.Ломжинской, вблизи дома №13;

Собственники указанных объектов должны добровольно снести их до 20 февраля. Их, к слову, определить не удалось. Если требование властей не выполнят, то объекты демонтируют и переместят в принудительном порядке в срок с 21 февраля по 21 мая 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По распоряжению главы Кировского и Московского районов Казани Фаниса Нурмухаметова в городе снесут 61 объект. На добровольный демонтаж собственникам отвели пять суток, начиная с сегодняшнего дня. Если они не выполнят распоряжение властей, объекты снесут в принудительном порядке.

В списке, утвержденном главой Кировского и Московского районов Казани, голубятни по проспекту Ямашева, близи дома №110; по ул. Чистопольской, вблизи дома №57, и по ул. Адоратского у дома №34б, а также остатки бетонного забора по ул. Дементьева близи дома №2б, корпус №1, строительный забор по ул. Беломорская, вблизи дома №69 и так далее.



Неделю назад исполком Казани выпустил постановление о сносе двух самовольно установленных и незаконно размещенных объектах. Собственники должны были выполнить требования властей добровольно до 13 февраля.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина