ЦБ России продлит ограничение на снятие наличной валюты

Российский Центробанк в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты для физических лиц. Об этом заявила глава организации Эльвира Набиуллина.

— Мы сначала ввели жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали и мы сняли их достаточно быстро, оставив только те, которые сейчас важны и для обеспечения в целом финансовой стабильности, но не только. Например, тот режим снятия по наличной валюте — основанием для его введения было то, что у нас прекратился завоз практически наличной валюты в страну. Это основание осталось, и у нас нет возможности снять это ограничение, оно будет продлено, может быть, с некоторыми видоизменениями, — сообщила она.

При этом повышать предельную сумму наличной валюты, доступную для физических лиц к вывозу из России, не планируется, подчеркнула Набиуллина: «Оснований для повышения этой суммы нет».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, летом 2022 года Банк России продлил до 9 марта 2023 года действие ограничений на снятие наличной валюты. Изначально ограничения должны были продлиться с 9 марта 2022 года по 9 сентября.



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Елизавета Пуншева