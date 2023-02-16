В домах Приволжского района Казани восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В домах Приволжского района Казани восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды, сообщили в Комитете ЖКХ исполкома города.



На участке трубопровода 1995 года недалеко от ул. Фучика выявили дефект. Чтобы устранить его, сегодня утром компания «Казанские тепловые сети» — филиал АО «Татэнерго» отключила циркуляцию теплоносителя. После этого участок трубопровода протяженностью 5 метров заменили. В ремонтных работах задействовали шесть единиц техники.

Ремонт удалось завершить раньше запланированного срока. Работы затронули 37 домов, один детский сад, две школы и одно лечебное учреждение. Системы теплоснабжения на время проведения работ не сливались, находились под давлением. С учетом теплой погоды и кратковременности отключения ощутимого снижения температуры в помещениях не было.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко