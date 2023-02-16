В Казани изменили проект озеленения территории около «Чаши» — убрали магистраль, снизили число парковок

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В результате площадь озеленения составит 7,09 гектара

Власти Татарстана уточнили проект создания искусственного земельного участка на воде возле Центра семьи «Казан». Изменения касаются озелененной территории общего пользования юго-западнее «Чаши» по улице Декабристов (Кремлевская дамба).

В связи с уменьшением территории засыпки до 0,9 гектара сократилась и площадь озеленения юго-западной стороны — с 3,86 до 1,97 гектара. Число единовременных посетителей снизилось почти в шесть раз — с 1 158 до 197 человек. Северо-восточная часть исключена из проекта.

Изначально в планы по развитию транспортной инфраструктуры входило:

строительство новой транспортной развязки по улице Декабристов в разных уровнях со стороны улицы районного значения Пролетарской, с примыканием на улице Сибгата Хакима; развитие линии общегородского транспорта по улице Сибгата Хакима с организацией остановок; строительство парковок для автомобилей.

Согласно новому проекту, строительство транспортной развязки теперь не предусмотрено, а число парковочных мест уменьшилось. Изначально предполагалось сделать стоянку на 252 авто: 206 северо-восточнее «Чаши», 46 — юго-западнее. Теперь в проекте осталась только одна парковка всего на восемь мест.

— Зона планируемого размещения озелененных территорий общего пользования будет располагаться в радиусе 400 м и в 800 м пешеходной доступности от существующей станции Казанского метрополитена «Козья слобода», расположенной по ул. Декабристов, в связи с чем расчетное количество машино-мест сокращено на 20%, — следует из проекта.

Коллаж: realnoevremya.ru

На самой территории, как и прежде, собираются обустроить парковую зону, а также площадки для занятия спортом, малые архитектурные формы, информационные щиты, общественные туалеты и т.д. В целом все объекты должны сформировать общегородскую зону отдыха горожан. В результате площадь озеленения составит 7,09 гектара — 45,78% от общей территории. В изначальном проекте она была в разы больше — 18,95 гектара (46,18% от территории).

Сроки освоения территории остались прежними: I очередь — 2025 год, расчетный срок — 2040 год.

— Первая очередь реализации проекта предусматривает создание искусственного земельного участка площадью 9 149,18 кв. м и строительство гидротехнического сооружения (берегоукрепление) на отметке 56,00 м БС, на расчетный срок — благоустройство территории с размещением объектов обслуживания, — уточняется в проекте.

Территорию засыпки Казанки снизили с 14,3 до 0,9 гектара

Напомним, впервые о засыпке Казанки заговорили год назад. В феврале власти Казани объявили о проведении общественных слушаний по созданию искусственного земельного участка у «Чаши» для увеличения площади территории под строительство Соборной мечети, организации зоны отдыха и благоустройства левобережной части Куйбышевского водохранилища. Изначально предполагалось, что общая площадь искусственных земельных участков составит 14,3 гектара. Намыть их планировалось в два этапа — на первом этапе 9,8 гектара, на втором — еще 4,3 гектара.

Однако спустя пару месяцев стало известно, что Соборная мечеть появится на месте парка аттракционов «Кырлай». Вдобавок общественные обсуждения проекта состоялись далеко не с первого раза. Казанцы активно выступали против засыпки Казанки, в том числе и на общественных обсуждениях, которые состоялись только со второй попытки. Экологи и активисты предупреждали, что намыв искусственной суши повлечет негативные последствия: увеличение мутности воды, заиление дна, гибель планктона и бентосных организмов. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура признала засыпку территории незаконной.

В итоге планируемую к засыпке площадь Казанки у «Чаши» уменьшили. В ноябре сообщалось, что площадь искусственного земельного участка теперь составляет 9 149,18 квадратного метра, то есть менее гектара. Он предполагается как часть территории под организацию зоны отдыха, парковой зоны, под благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе расположения центра семьи «Казан». Участок планируется использовать как рекреационную территорию.

Коллаж: realnoevremya.ru

Участок планировали начать засыпать в январе этого года, чтобы начать его использовать уже в августе 2023-го. Однако, как сообщили читатели «Реального времени», работы на месте пока не ведутся.

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Дарья Пинегина