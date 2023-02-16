На одного судебного пристава-исполнителя Татарстана в среднем приходится 8 тысяч производств

В Татарстане в 2022 году на одного судебного пристава-исполнителя приходилось в среднем более 8 тысяч исполнительных производств. Об этом рассказал глава главного управления ФССП России по республике Анвар Закиров.

По его словам, в прошлом году число поступивших исполнительных документов увеличилось на 6%. Это связано с ростом предъявленных к исполнению документов, выданных судами, объяснил Анвар Закиров.

Количество исполнительных производств на исполнении в Главном управлении ФССП России по Татарстану в прошлом году достигло почти 3 миллионов, сообщает пресс-служба раиса республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2022 году в Татарстане по производствам о взыскании налоговых платежей приставы произвели 4 267 арестов на сумму 1,5 млрд рублей. из них 1 584 — транспортные средства, 571 объект недвижимого имущества.



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Татьяна Демина