Масленица в Свияжске — праздничная программа мероприятий на 26 февраля

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Свияжске 26 февраля состоятся ежегодные масленичные гулянья. Пришедших на мероприятие ожидают костюмированное масленичное шествие, традиционные песни и хороводы. Желающие смогут посетить ремесленные и кулинарные мастер-классы. Также каждый сможет отведать блинов и оладий, посетить праздничную ярмарку. «Реальное время» приводит полную программу празднования.

Программа мероприятий к празднику:

Музей истории Свияжска (перед входом в здание)

12.00 — Встреча гостей праздника. Фольклорный ансамбль «Верес»: частушки под гармонь, танцы и песни.

12.30 — «Выезд» чучела Масленицы под обрядовые масленичные песни. Начало праздничного костюмированного шествия с чучелом Масленицы по улицам Свияжска до Рождественской площади.



Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Музей истории Свияжска (1 корпус, 2 этаж)

Здесь пройдет акция «Из Свияжска с любовью», приуроченная к празднику. Каждый посетитель музея сможет бесплатно отправить близким открытку специального ограниченного тиража.

Время проведения акции: с 10.00 до 16.00

Конференц-зал музея-заповедника (ул. Успенская, 15 — напротив музея истории Свияжска)

Тут для всех желающих состоится мастер-класс «Кукла-оберег из лыка». Каждый сможет поближе познакомиться с природным материалом — лыком. Благодаря чуткому руководству специалиста можно изготовить собственную куклу-оберег, которую при желании разрешат забрать с собой домой.

Время начала программы: по набору (каждый час).

Продолжительность: 45 мин.

Целевая аудитория: дети от 6 лет и их родители.

Стоимость: 200 руб./чел.

Центр детского досуга «Сказка» (Успенская, 20)

Занятие «Пришла весна — встречай, Масленица!» — развлекательная программа ознакомит всех пришедших с русской масленичной традицией, раскроет рецептуру «свияжского блина». Более того, участников мероприятия ждет познавательный рассказ с иллюстрациями «Масленица в русском изобразительном искусстве», а также традиционные праздничные игры и забавы.

Время начала программы: по набору (каждый час).

Продолжительность: 45 мин.

Целевая аудитория: дети от 6 лет и их родители.

Стоимость: 200 руб./чел.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок»

Мероприятия, которые пройдут с 12.00 до 16.00:

богатырские забавы с участием клуба исторической реконструкции «Мидгард»;

скандинавские игры и танцы;

площадка клуба исторической реконструкции «Витязь»: «Отечественная война 1812 года»;

кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров РТ по приготовлению блинов;

ремесленная ярмарка, мастер-классы, фудкорт, катание на лошадях, лучно-арбалетный тир, метательный тир и другие интерактивные площадки.

Мероприятия, запланированные с 13.30 до 15.20:

детская площадка с народными играми: «Как у дяди Трифона», «Воротики», «Дударь», «Золотые ворота», «Наборный хоровод», «Заинька», «Калечина-малечина», «Валенки», «Большие лыжи», «Лабиринт», «Скакалка»;

«Театр Петрушки»: представление Петра Петровича Уксусова;

Традиционные народные игры: «Перетягивание каната», «Прыжки через скакалку», «Ходули», «Ягодка», «Вишенка», «Гиря», «Царь горы», «Маятник», «Бой мешками на бревне», «Перетягивание палки», «Валенок», «Кентавры», «Столкни с пня», «Камешки», «Столбы» и другие;

мастер-класс по традиционному повязыванию платков.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Рождественская площадь

12.00—13.00 — для участников мероприятия выступят фольклорные коллективы Республики Татарстан.

13.00—13.30 — на этот промежуток времени запланирован «Приезд» чучела Масленицы. Кроме того, на сцену поднимется этнографический ансамбль «Верес», который на потеху публике представит традиционные игры, песни и забавы. Также каждый желающий сможет поучаствовать в большом хороводе.



13.30 — В это время перед всеми пришедшими на праздник выступит глава Зеленодольского муниципального района и мэр города Зеленодольска Михаил Павлович Афанасьев.



13.40—15.40 — на эти часы запланировано выступления ансамбля «У ЕН» из Йошкар-Олы.

15.30—16.00 — в это время будет разыграна зимняя народная забава «Взятие снежной крепости».

15.40 — состоится подведение итогов конкурса масок и костюмов среди гостей праздника с вручением призов.

16.00 — театрализованное огненное представление от группы «Дженази» и сжигание чучела Масленицы.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Музей археологического дерева «Татарская слободка»

Здесь для всех пришедших на праздник участник группы «НеЗаМи» Володя Ненастин сыграет на гуслях.



Выставки в рамках мероприятия:

«Мария Федоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания».

Где будет проходить мероприятие: Выставочный зал художественной галереи.

Стендовая выставка посвящена 175-летию императрицы Марии Федоровны — супруги Александра III. Проект основан на архивных фотографиях коллекции музея-заповедника «Гатчина», Государственного архива России, собраниях Великобритании и Дании, воспоминаниях, дневниковых записях, а также изображениях мемориальных предметов, которые принадлежали Марии Федоровне. По своему характеру мероприятие представляет из-за своего рода эссе, а в каком-то плане попытку воссоздать цельный образ одной из интереснейших женщин в истории России ХIХ—ХХ веков.

Выставка «Система ограждений»

Где будет проходить мероприятие: Выставочный зал «Старая водонапорная башня».

Выставка организована совместно с Пермским музеем современного искусства «ПЕРММ». Пришедшие на нее смогут лицезреть произведения графики — эстампы в технике сухой иглы Анны Андржиевской. В Свияжске экспозиция представит 9 графических серий, что позволит под разными углами раскрыть идею авторов. Проект «Система ограждений» затрагивает такие темы, как границы свободы, а также отправляет его участников на одну из самых тяжелых страниц истории — в годы политических репрессий. Проект посвящен советской исправительно-трудовой колонии «Пермь-36". Тема, которую затрагивает выставка, имеет особое значение для Свияжска. В 1930—1940-х годы село было местом заключения людей, попавших под удар политических репрессий.

Внешняя составляющая выставки характеризуется своей нестандартностью, которая гармонично сочетается с графикой Андржиевской. Экспозиция разделена на ряд камерных пространств, которые подобны лабиринту и отсылают к разным лагерным объектам: штабу, карцеру, а также другим помещениям.

Фото: ostrovgrad.org

Выставка «Традиции запирания».

Где будет проходить мероприятие: Вводный зал музея истории Свияжска (1 корпус).

Выставка представляет собой своего рода комплекс бытовых вещей и археологических предметов XVI—XX веков, которые применяли в быту жители Свияжска — об этом расскажет первая часть выставки. Пришедшие на мероприятие смогут воочию лицезреть ножи, гвозди и топоры, найденные археологами — каждый из предметов несет в себе возможные магические свойства. Вторая и третья часть выставки покажет всевозможные ключи (их фрагменты), замки и фотографии замочной скважины. Эти предметы, в которых заключены магические свойства, надежно «заперты» в витринах.

В марте 2022 года праздник Масленицы встретили в Кировском районе Казани на озере Лебяжьем. В позапрошлом году праздничные гуляния по случаю этой даты проходили в Свияжске — мероприятие посетили около 19 тысяч человек, что признали рекордным количеством.



Возрастное ограничение: 6+

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Антон Гаврилов