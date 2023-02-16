Договоры Совета Европа прекращают действовать в отношении России

Закон «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы» принят Государственной думой. об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента страны.

— 16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы, грубо нарушив Устав Совета Европы, принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты. Российская Федерация исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года, — отмечается в документе.

В отношении России прекращает действие ряд документов, в том числе Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года, Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Социальная хартия от 3 мая 1996 года.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, в конце прошлого года правительство России одобрило предложение о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении РФ. В январе 2023-го глава государства Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект.



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Елизавета Пуншева