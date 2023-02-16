Новости общества

16:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России планируют ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

15:43, 16.02.2023
В России планируют ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России разработали закон, который вводит для мигрантов режим «контролируемого пребывания», рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг на совещании в Челябинске.

По его словам, также внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет. Патрушев сообщил, что в Уральском федеральном округе в 2022 году на миграционный учет поставили почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Этот показатель вырос на 67%.

— Приняты меры по усилению контроля за миграционными потоками, повышению эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере. В округе увеличена штатная численность сотрудников подразделений по вопросам миграции, дополнительно приобретены специальная техника и оборудование, — приводит его слова «Интерфакс».

В январе МВД России подготовило законопроект, направленный на исключение возможности для иностранцев с помощью фиктивных браков и фиктивных установлений отцовства легализовать свой статус в стране.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также