В России планируют ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России разработали закон, который вводит для мигрантов режим «контролируемого пребывания», рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг на совещании в Челябинске.



По его словам, также внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет. Патрушев сообщил, что в Уральском федеральном округе в 2022 году на миграционный учет поставили почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Этот показатель вырос на 67%.

— Приняты меры по усилению контроля за миграционными потоками, повышению эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере. В округе увеличена штатная численность сотрудников подразделений по вопросам миграции, дополнительно приобретены специальная техника и оборудование, — приводит его слова «Интерфакс».

В январе МВД России подготовило законопроект, направленный на исключение возможности для иностранцев с помощью фиктивных браков и фиктивных установлений отцовства легализовать свой статус в стране.



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Маргарита Головатенко