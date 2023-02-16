Союз журналистов России попросит отменить ответственность за фейки и дискредитацию армии после завершения СВО

Союз журналистов России будет настаивать на отмене уголовной ответственности за фейки и административной ответственности за дискредитацию ВС РФ после завершения спецоперации. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

— Понятно, что во время проведения специальной военной операции есть наборы ограничений, в том числе ограничений свободы печати. Это нужно для того, чтобы опять же не навредить. Мы говорим о том, что, когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты, — цитирует его ТАСС.

По словам Соловьева, в организацию поступило несколько запросов из московских и региональных СМИ. Журналистов обвинили в «неправильных заявлениях» по отношению к СВО. Но юристам СЖР удалось добиться аннулирования двух штрафов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Только в Казани по состоянию на конец октября 2022 года к административной ответственности за дискредитацию ВС России привлекли 63 человека.

В середине октября судебный департамент при Верховном суде России подвел первые итоги применения новых статей УК и КоАП. За дискредитацию армии россиян оштрафовали на 85,7 млн рублей.

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Айрат Назипов