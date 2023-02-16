Кабмин выделил более 237 млрд рублей на проекты по авиастроению в 2023 году

Правительство России выделило более 237 млрд рублей на реализацию проектов в сфере авиастроения в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Он обратил внимание, что на эти цели в течение двух следующих лет суммарно выделят более 32 млрд рублей.

— Средства будут предоставлены на возвратной основе посредством приобретения облигаций российских лизинговых компаний, — уточнил Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В связи с проходящей спецоперацией и введением западных санкций российская авиационная промышленность и компании-перевозчики переживают непростые времена. После запрета ЕС на лизинг и поставки самолетов и двигателей в страну Россия разрешила Турции занять две трети рынка перелетов между государствами из-за нехватки лайнеров. Тем временем на базе казанского авиазавода приступают к масштабному производству самолетов Ту-214, в планах сдать 70 машин к 2030 году. В этом направлении у авиапрома Татарстана большие перспективы, считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». В авторской колонке для «Реального времени» он рассказывает, как российская авиационная отрасль справляется с кризисом.

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Маргарита Головатенко