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Экс-помощник президента России Владислав Сурков признался, что не ожидал выполнения Минских соглашений

11:39, 16.02.2023
Экс-помощник президента России Владислав Сурков признался, что не ожидал выполнения Минских соглашений
Фото: commons.wikimedia.org

Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал, что при работе над Минскими соглашениями изначально исходил из того, что они не будут выполнены. Такое заявление он сделал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

— Работая над Минскими соглашениями, исходил ли я из того, что они должны быть выполнены? Нет, — сказал Сурков.

Он также считает действия российской армии эффективными и спрогнозировал нормализацию отношений между Россией и Западом в обозримом будущем.

Фото: kremlin.ru (архив)

В сентябре 2014 года был подписан протокол о прекращении огня на территории ДНР и ЛНР, а уже в феврале в 2015 года были созданы Минские соглашения. Франция, Германия, Россия и Украина договорились мирно урегулировать ситуацию на Украине. Минские соглашения перестали действовать в феврале 2022 года, после того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики.

В декабре Владимир Путин выразил разочарование высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Она заявила, что главная их цель была дать время Украине.

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Айрат Назипов
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