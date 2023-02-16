Экс-помощник президента России Владислав Сурков признался, что не ожидал выполнения Минских соглашений

Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал, что при работе над Минскими соглашениями изначально исходил из того, что они не будут выполнены. Такое заявление он сделал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

— Работая над Минскими соглашениями, исходил ли я из того, что они должны быть выполнены? Нет, — сказал Сурков.

Он также считает действия российской армии эффективными и спрогнозировал нормализацию отношений между Россией и Западом в обозримом будущем.

Фото: kremlin.ru (архив)

В сентябре 2014 года был подписан протокол о прекращении огня на территории ДНР и ЛНР, а уже в феврале в 2015 года были созданы Минские соглашения. Франция, Германия, Россия и Украина договорились мирно урегулировать ситуацию на Украине. Минские соглашения перестали действовать в феврале 2022 года, после того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики.

В декабре Владимир Путин выразил разочарование высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Она заявила, что главная их цель была дать время Украине.



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Айрат Назипов