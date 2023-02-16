За 47 лет КАМАЗ выпустил более 2,4 миллиона автомобилей — это много или мало?

47 лет назад, 16 февраля 1976 года, с конвейера сошел первый грузовик КАМАЗ. С тех пор предприятие выпустило более 2,4 миллиона автомобилей.

Первый КАМАЗ на российские дороги вывел водитель-испытатель Валерий Перетолчин, напомнили в пресс-службе челнинской компании. С тех пор линейка продукции челнинского предприятия выросло до нескольких десятков моделей автомобилей полутора тысяч комплектаций.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин напомнил, что в начале 2023 года на предприятии «совершили рестарт производства» автомобилей новейшего поколения К5 — выпустили первый грузовик КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе. Для этого на фоне антироссийский санкций Запада пришлось найти альтернативных поставщиков, чтобы не зависеть от компаний из недружественных государств, и локализовать производство.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

2,4 миллиона автомобилей — это:

в среднем по 51 тысяче КАМАЗов в год ;

; около 139 автомобилей в день ;

; по машине на 61 жителя России — в стране, по данным на 1 января 2023, проживало 146,4 млн человек;

— в стране, по данным на 1 января 2023, проживало 146,4 млн человек; по четыре КАМАЗа на каждого жителя Челнов — согласно данным Всероссийской переписи населения, в автограде насчитывается 548,4 тысячи горожан;

— согласно данным Всероссийской переписи населения, в автограде насчитывается 548,4 тысячи горожан; почти в 27 раз больше количества фургонов Ford Transit, выпущенных «Соллерс Форд» в Татарстане за восемь лет , — по данным на 2020 год, это 90 тысяч машин;

, — по данным на 2020 год, это 90 тысяч машин; в два раза больше, чем выпустил Саранский завод автосамосвалов за 41 год своего существования — там за этот период собрали 1,2 млн автосамосвалов, автомобилей-самопогрузчиков и других машин;

— там за этот период собрали 1,2 млн автосамосвалов, автомобилей-самопогрузчиков и других машин; на 1 миллион выпущенных компанией Scania машин с момента ее основания в 1891 году — согласно открытым данным, предприятие произвело свыше 1,4 млн грузовых автомобилей для тяжелых транспортных работ, а также автобусов;

— согласно открытым данным, предприятие произвело свыше 1,4 млн грузовых автомобилей для тяжелых транспортных работ, а также автобусов; почти в 12 раз меньше, чем выпустил АвтоВАЗ за 45 лет — за этот период автозавод в Тольятти произвел более 28 млн автомобилей;

— за этот период автозавод в Тольятти произвел более 28 млн автомобилей; в 7,5 раза меньше собранных грузовых и легковых автомобилей горьковским автозаводом «Группы ГАЗ» — за 85 лет предприятие выпустило 18 млн машин;

— за 85 лет предприятие выпустило 18 млн машин; в два раза меньше произведенных Ульяновским автомобильным заводом авто — с 1941 года предприятие собрало более 5 млн машин;

— с 1941 года предприятие собрало более 5 млн машин; на 600 тысяч меньше выпуска американского компании Tesla — с ее конвейера, по данным на август 2022 года, выпущено 3 млн электромобилей.

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Татьяна Демина