В Татарстане число наложенных судебными приставами арестов выросло почти на 2,5 тысячи

За 2022 год судебные приставы наложили в Татарстане 11 359 арестов. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в предыдущем году, когда их количество составило 8 878.

Как рассказал глава Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Анвар Закиров, аресты наложены на общую сумму 6 млрд рублей. Это на 500 миллионов больше, чем в 2021 году.

Выросла в Татарстане и стоимость арестованного судебными приставами имущества, переданного на реализацию. В прошлом году она составила 3 млрд рублей, тогда как в 2021-м — 2,167 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Анвар Закиров также рассказал, что в Татарстане в 2022 году на одного судебного пристава-исполнителя приходилось в среднем более 8 тысяч исполнительных производств. Число поступивших исполнительных документов увеличилось на 6%.

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Татьяна Демина