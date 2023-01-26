Итоги дня: санкции США против Минниханова, поправки в конституцию и наполнение СИЗО Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 26 января:
- Государственный совет Татарстана на 40-м заседании принял законопроект о поправках в Конституцию республики. Утратит силу статья 21 Конституции Татарстана, в которой закреплено, что республика имеет свое гражданство. Поменялась и самая первая статья Основного закона — республика по-прежнему остается демократическим правовым государством, но уже не «объединенным с Российской Федерацией», а находящимся в ее составе. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На заседании Госсовета Татарстана приняли решение отказаться от переходного периода, по которому новое наименование высшего должностного лица — «Глава — Раис РТ» — будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Президент республики Рустам Минниханов после принятия парламентом закона о поправка в Конституцию подписал его. Они вступят в силу через 10 дней. После этого Рустам Минниханов будет представляться как Глава — Раис Татарстана.
- Минфин США ввел санкции против президент Татарстана Рустама Минниханова. В черный список попала и его жена Гульсина Минниханова, а также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
- По данным Росстата, в 2022 году в России ввели 102,7 млн кв. м жилья — на 10 млн «квадратов» больше, чем в предыдущем году. Задача — удержать эту планку и в 2023 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что градостроительный потенциал оценивается в 402 млн кв. м.
- Начальник Управления ФСИН по Татарстану Эдуард Хиалеев заявил, что в 2022 году в ведомственных учреждениях не зафиксировали ни побегов, ни массовых беспорядков, ни других происшествий. В СИЗО и колониях республики находятся 32 лидера уголовно-преступной среды, 36 человек, благодаря проведенным оперативным мероприятиям, утратили этот статус. Отдельно глава регионального УФСИН отметил, что на конец 2022 года численность содержащихся в СИЗО не превышала лимит наполнения. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Правительство России продлило до 2023 года разрешения, полученные предприятиями в отдельных сферах деятельности. От компаний не потребуется никаких дополнительных шагов, государственные органы сами внесут изменения в реестры и базы данных.
- Депутаты Госсовета Татарстана поддержали предложение установить в Иннополисе экспериментальный правовой режим для беспилотников. Как рассказал председатель Комитета парламента по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, инициатива предусматривает использование БПЛА с максимальной взлетной массой менее 30 кг для выполнения авиационных работ и перевозки грузов в интересах мэрии города и других заказчиков.
- В России стартовала третья очередь программы «Студенческий стартап», организованной Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». На грант в 1 миллион рублей смогут рассчитывать 1,5 тысячи студентов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
- Власти Татарстана утвердили программы дорожных работ на дорогах общего пользования в 2023 году — выделят на них 47,2 миллиарда рублей. Из них 17,5 миллиарда уйдут на ремонт дорог общего пользования, 16,6 миллиарда — на программу «Развитие транспортной системы».
- Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил спортсменов из России и Белоруссии поучаствовать на Азиатских играх в 2023 году. Они состоятся в Китае с 23 сентября по 8 октября.
- Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Казани в 2022 году составили 22,6 миллиарда рублей, что на 14,8% больше, чем в 2021-м. При этом их среднесписочная численность сократилась на 408 человек — до 36 878.
- Власти Татарстана приняли решение объединить казанские реабилитационные центры «Здравушка» и «Апрель». Теперь они будут работать в одном здании под названием последнего. Кроме того, на его базе будут созданы три дополнительных отделения: ранней помощи на 58 мест; дневного пребывания на 10 мест; методической службы.
- По данным Управления Росреестра, в прошлом году в Татарстане зарегистрировали около 95 тысяч ипотек, в том числе с поддержкой государства. Уточняется, что за год жители республики взяли более 6,6 тысячи льготных ипотек. Вместе с этим по программе «сельская ипотека» в прошлом году в республике зарегистрировано более 600 сделок.
- Новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Американский сенат утвердил ее кандидатуру в конце декабря. Линн Трейси — лауреат премии Госдепартамента за выдающиеся заслуги, премии госсекретаря за героизм и президентской премии за заслуги перед президентом.
- В Вахитовском райсуде Казани прошло заседание о продлении ареста обвиняемой в хищении 35 млн рублей кассирше нижнекамского отделения «Камкомбанка» Эльвире Гатауллиной. На нем она рассказала, что большую часть этой суммы отдала своему родственнику, якобы обещавшему «решить вопрос» с силовиками по более мягкому наказанию за ее действия. Детали — в материале «Реального времени».
- Вместе с этим в Вахитовском суде состоялось очередное заседание по уголовному делу о почти миллиардной растрате подсудимых экс-руководителей «Тимер Банка» и ТФБ. Их адвокаты попросили о повторном допросе ряда свидетелей. Ходатайство было удовлетворено. Напомним, накануне гособвинители запросили для бывших руководителей 17 лет колонии строгого режима — 9 лет Рамилю Насырову и 8 лет Айрату Камалову.
- С 1 марта новым гендиректором HeadHunter станет Дмитрий Сергиенков. Он сменит Михаила Жукова, который руководил компанией с 2008 года. В ближайшее время он станет президентом HeadHunter и сохранит свое место в совете директоров.
- Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране компании Medusa Project* (издание «Медуза»*). Надзорное ведомство считает, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
- По данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), в 2022 году общий объем поставок смартфонов в мире составил 1,21 миллиарда единиц. В годовом выражении он сократился на 11,3%. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- В Казани на протяжении трех лет сохраняется дефицит учителей начальных классов, математики и русского языка. Всего в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования города работают почти 31 тысяча человек, педагогов из них — 16,7 тысячи. Доля учителей до 35 лет в 2022 году составила 32% — выше, чем в среднем по России.
Ключевые события 337-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют менять статус спецоперации из-за поставок ВСУ американских танков M1 Abrams и германских Leopard 2. По его словам, «на повестке дня нет такой темы».
- Также Дмитрий Песков рассказал о росте вовлеченности США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине. Он заявил, что европейские столицы, как и Вашингтон регулярно заявляют о том, что поставки оружия для Киева не являются свидетельством их вовлеченности. Однако в Кремле с этим не согласны.
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США и НАТО уже стали участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его. По его мнению, нынешние события стали итогом многолетней подготовки Штатов к гибридной войне.
- Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поставки танков Киеву могут перевести противостояние на Украине в ядерную фазу. Он призвал остановить боевые действия, и считает, что «это так просто сделать».
- Виктор Медведчук сообщил, что Великобритания влияет на действия президента Украины Владимира Зеленского гораздо больше, чем другие страны, включая США. По его словам, именно эта страна «захватила узды влияния, управления на Украине» и «занимает серьезный сегмент в вопросах внешнего управления».
- На Купянском направлении артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено более 20 бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесен удар по подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы американского производства М-777.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при наступлении заняли более выгодные рубежи и позиции. У Константиновки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. За сутки на этом направлении ликвидировано свыше 40 украинских военных, БМП, две установки РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Херсонском направлении уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Также в районах населенных пунктов Дудчаны, Токаревка и Червоногригоровка поражены четыре склада с боеприпасами ВСУ.
* В конце апреля 2021 года Министерство юстиции России внесло издание «Медуза»* в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
В реестр включили юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и ООО «Первое Антикоррупционное СМИ».
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