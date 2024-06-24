Рустам Минниханов: «На Играх стран БРИКС вы продемонстрировали высокое спортивное мастерство»

Фото: Мария Зверева

Сегодня в Казани состоялось чествование спортсменов и тренеров Татарстана — победителей Игр стран БРИКС. С успешным выступлением на соревнованиях их поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку в мире, вы продолжаете упорно тренироваться. На Играх стран БРИКС вы продемонстрировали высокое спортивное мастерство, целеустремленность и несгибаемую веру в победу, — обратился раис республики к собравшимся в зале.

Он отметил, что 38 медалей высшего достоинства, которые завоевали республиканские спортсмены, являются весомым вкладом в общую копилку сборной команды России.

— Успешное проведение международных соревнований с участием 82 стран мира еще раз доказало, что спорт вне политики. Уверен, спортивные результаты Игр БРИКС составили бы достойную конкуренцию на Олимпийских играх. Своими выступлениями вы в очередной раз доказали, что Татарстан заслуженно признан самым спортивным регионом, а Казань — спортивной столицей России, — отметил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана добавил, что такие крупные спортивные мероприятия оставляют огромное наследие. После их окончания появляются новые спортивные звезды, обновляется инфраструктура, ведется популяризация здорового образа жизни.

Затем Рустам Минниханов вручил спортсменам и тренерам медали «100 лет образования ТАССР» — всего 32 лауреата.

В прошедших Играх БРИКС сборная России завоевала 262 золотые медали. Таким образом, спортсмены смогли досрочно стать победителями медального зачета соревнований.

Разиль Самигуллин