Россию и Белоруссию пригласили принять участие в Азиатских играх

Спортсмены из России и Белоруссии могут поучаствовать на Азиатских играх в 2023 году. Об их приглашении сегодня объявил Олимпийский совет Азии (ОСА).

— Олимпийский совет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены — независимо от их национальности или паспорта — должны иметь возможность выступать на спортивных соревнованиях, — указано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Игры состоятся в Китае с 23 сентября по 8 октября. Они должны были пройти в городе Ханчжоу год назад, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране соревнования отложили на осень 2023 года.

На этой неделе МОК предложил допустить российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. После этого глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил несогласие с ограничениями Международного олимпийского комитета.

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Айрат Назипов