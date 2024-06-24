Дмитрий Песков: мирное предложение Путина остается в силе после атаки ВСУ на Севастополь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирное предложение Владимира Путина остается в силе, временные рамки для ответа озвучены, сообщает «Коммерсантъ».

Дмитрий Песков также рассказал, что Владимир Путин в настоящий момент не планирует выступать с обращением к россиянам в связи с трагедиями в Севастополе и Дагестане.

В начале прошлой недели Дмитрий Песков также заявлял, что Россия продолжит создание санитарной зоны для обеспечения безопасности своей территории от варварских обстрелов ВСУ.

Разиль Самигуллин