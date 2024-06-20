«Узбекистан или Франция?»: лекторы МГИМО увидели точку роста в Азии

Эксперты МГИМО назвали 4 версии экономического неравенства между странами

Фото: Динар Фатыхов

«Страны Западной Европы провели в постоянных войнах значительную часть своей истории, и это позволило им расти в технологическом развитии. Однако их опыт опровергает теорию классика экономики Адама Смита, утверждавшего, что экономический рост возможен лишь в условиях мира», — говорила о противоречиях научный руководитель Экономического клуба Oeconomicus МГИМО им. А.В. Макаренко Алена Долгова. Накануне она выступила в Национальной библиотеке РТ с открытой лекцией о том, почему одни страны достигают процветания, а другие остаются в бедности. Однозначного ответа нет, но преподаватель МГИМО высказала прогноз, что наибольший потенциал к процветанию будут иметь страны с молодым населением, например Узбекистан, а на Японию со стареющими жителями европейцы смотрят со страхом.

Мир стал богаче в 40 раз

«Мир не так драматичен, как нам кажется. В нем много прогресса», — такими словами приветствовала студентов и гостей лекции научный руководитель Экономического клуба Oeconomicus МГИМО им. А.В. Макаренко Алена Долгова. В подтверждение она привела несколько любопытных фактов о том, как далеко шагнул прогресс в современном обществе.

— Большая часть населения мира живет в странах со средним уровнем жизни. И за последние 20 лет доля мирового населения, проживающего в нищете, сократилась почти вдвое, — сообщила она, опираясь на данные международного исследования, проведенного Хансом Рослингом.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни выросла до 70 лет. 80% населения в мире имеет доступ к электричеству. Современная молодежь стала больше учиться, нежели ее сверстники в начале XX века. Так, мужчины к 30 годам тратят на обучение в среднем 10 лет жизни, а женщины к тому же возрасту — 9 лет. Иначе говоря, гендерные различия в образовании напрочь стираются, и в профессиональном мастерстве женщины не уступают мужчинам.

Сам мир стал богаче в 40 раз. Правда, такие разительные перемены замечают далеко не все. Опрос в зале показал, что лишь единицы угадали правильные ответы, а в мире лишь 7% респондентов дали верные оценки. Общество по-прежнему находится в плену заблуждений о мире, хотя на самом деле не все так плохо, как кажется на первый взгляд, пришла к выводу Алена Долгова.

Почему богатые становятся богаче, а бедные — беднее

Несмотря на огромный прорыв в качестве жизни, в современном мире до сих пор существует экономическое неравенство между государствами. Доходы человека выросли в 20 раз, но экономики стран богатеют неравномерно. Почему одни страны достигают процветания, а другие увязают в бедности? К примеру, сверхбогатые люди живут преимущественно в США, Великобритании и Китае. Открытая лекция на эту тему прошла в рамках проекта Global Talks, который реализуется Академией молодежной дипломатии при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и МГИМО (МИД) России. Приглашенный спикер Алена Долгова является еще и практиком. Она выступает консультантом правительства Узбекистана по созданию Центра международной торговли в стране.

Разница в экономическом росте между странами стала проявляться в XIX веке с началом технологической революции. До этого технологические прорывы выливались в рост населения, а благосостояние не росло. Женщины рожали несколько детей, что усугубляло их бедственное положение. Большая часть населения мира жила в нищете. «Жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна», — писал Томас Гоббс. Практически все страны мира жили бедно.

Четыре версии причин экономического неравенства

Но после XIX века различия в экономическом и социальном развитии разных государств стали проявляться отчетливо. Темпы экономического роста стали определять наличие технологий, финансовых ресурсов и человеческого капитала. Смена экономической модели привела к демографическому спаду. Блага цивилизации стали уходить не в рост численности населения, а в качество жизни. При этом расхождения в экономическом росте между странами стали приобретать катастрофический характер. Там, где экономика росла быстрее, люди богатели быстрее. Почему расхождения сохраняются?

По словам Алены Долговой, есть четыре версии причин неравенства. Во-первых, в развитых странах сложились устойчивые институты управления и четкие правила игры: «Важно развивать конкуренцию, иметь разнообразие источников дохода и свободу торговли», — сообщила спикер. Во-вторых, культура: «Она ест стратегию на завтрак», — отметила Долгова, давая понять, что культура общения формирует доверие.

Можно ли изменить культуру? Тут она привела пример, как сотрудников ООН учили парковать автомобили по правилам: «Консультанты из развитых стран правила не нарушали, а из развивающихся — нарушали. Но когда ввели штрафы, то те стали подчиняться общим правилам», — рассказала Долгова. В-третьих, различия могут быть обусловлены более выгодным географическим положением страны и, в-четвертых, обладанием технологическим суверенитетом.

Кого война ведет к обнищанию, а кого — обогащает

Какую роль играет внешняя политика государства в развитии? Этот вопрос задали студенты. «Вопрос в том, какая это внешняя политика, на что направлена. Если ее фокус настроен на расширение внешнеэкономических связей и поиск торговых партнеров, то, конечно, это будет способствовать накоплению капитала», — ответила Алена Долгова. По ее мнению, экономические интересы должны быть выше политических.

«А как затяжные войны отражаются на экономическом развитии стран?" — последовал следующий вопрос из зала. «Есть две позиции. Первая — Адама Смита, автора первых книг по экономике, и он первым сказал: чтобы экономический рост был устойчивым, важно, чтобы в стране был мир. Та страна, которая находится в вооруженном конфликте, испытывает трудности. Это теория. Но если смотреть историю развития экономики Западной Европы, то большую часть истории его государства провели в постоянной войне, и есть теория, что это позволило вырасти в технологическом развитии, так как они находились в постоянной конкуренции друг с другом и войны способствовали их конкурентоспособности по сравнению со странами-соседями», — ответила лектор.

Впрочем, долго искать ответы не приходится. Как известно, после Великой Отечественной войны экономика Германии была стерта с мировой арены, и СССР с нуля поднимал тяжелую оборонную промышленность, имеющую двойное назначение. Обогатилась промышленность США, обеспечивавшая поставками военной техники.

Где живут самые богатые люди планеты

Есть ли связь между уровнем развития демократии и экономическим ростом? Эталона демократической страны в мире нет, если понимать под этим доступ для широкого круга жителей к ресурсам и доходам, отметила спикер. При этом пример Китая показывает, что страна с жестким централизованным госуправлением может быть успешной, богатой, хотя и без демократических институтов.

Говоря о США, она отметила, что изначально демократических институтов здесь не было в смысле доступности судебной системы и защиты прав собственности от монополии, а экономический рост возник как консенсус. Она высказала прогноз, что наибольший потенциал к процветанию будут иметь страны с молодым населением.

— Узбекистан или Франция? Конечно, Узбекистан, потому что средний возраст населения составляет 20—30 лет, — пояснила она. — Центральная Азия — регион с высоким потенциалом роста, сейчас там идет приватизация и важно сохранить доверие инвесторов.

На Японию со стареющими населением даже в Европе смотрят с с опаской. Может ли отдельная страна стать самодостаточной? «Нет, сегодня мир — это пространство глобальных цепочек, поэтому важно брать то, что ты можешь производить с наименьшей себестоимостью», — ответила Алена Долгова. Добавим, что количество сверхбогатых людей в мире за 20 лет выросло вдвое. Речь идет о тех, чье состояние превышает $100 млн. При этом большая часть миллиардеров проживает в США, Китае и Великобритании.