В деревне Арского района похоронили тело без вести пропавшего солдата

В деревню Арского района спустя больше 80 лет вернули без вести пропавшего во времена Великой Отечественной войны солдата Закира Валиева. Его похоронили со всеми почестями на местном кладбище, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Родители Закира тоже похоронены здесь. И папа мой тоже похоронен здесь. То есть осталась связь между родителями и папой. Не хватало Закира, деда. Вот эта связь восстановилась, — рассказал внук Валиева Айрат Закиров.

Медальон солдата поисковики нашли в прошлом году в новгородской области. Внутри — кусочек бумаги с данными, местом рождения и именем жены. Сейчас предметы будут храниться в музее местной школы.

Закира Валиева призвали в 1941 году. Поначалу его семья еще получала письма, однако в скором времени солдат перестал выходить на связь, и родным сообщили о том, что тот пропал без вести. По официальным данным, Валиев погиб в 1942 году.

Елизавета Пуншева