В России стоимость краткосрочной аренды жилья на лето выросла на 20%

Фото: Максим Платонов

Этим летом средняя стоимость аренды квартиры в России на короткий срок выросла на 20% по сравнению с прошлым годом и составила 4,9 тыс. рублей, сообщает Газета.ru.



Сильнее всего за год подорожала аренда в Челябинске — на 23%, до 2,7 тыс. рублей за сутки, и Казани — на 22%, до 4,7 тыс. рублей за ночь. В Москве снять квартиру на день сегодня обойдется в среднем в 4,9 тыс. рублей (+16%), а в Санкт-Петербурге — в 5,1 тыс. рублей (+10%).

Аналитики отмечают, что рост цен обусловлен двумя факторами. Во-первых, россияне в условиях санкций стали чаще путешествовать по стране, что привело к увеличению спроса на краткосрочную аренду. Во-вторых, на фоне повышенного интереса к такому формату размещения улучшилось предложение — на рынок вышли игроки, предлагающие более качественные лоты в новостройках.

Менее значительно изменились цены на отдых в российских санаториях. Средняя стоимость забронированной ночи на лето 2024 года составила 8 400 рублей, что всего на 4% выше, чем в прошлом году.

Стоит напомнить, что в Казани средняя ставка аренды однокомнатных квартир увеличилась на 2,6%.

Разиль Самигуллин