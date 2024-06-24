«Исполнение давнишней мечты»: как проходит реконструкция сетей и объектов в Казани к саммиту БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Об итогах проведения Игр БРИКС и форума городов стран БРИКС+ говорили сегодня в мэрии Казани. По словам властей, столица Татарстана справилась с организацией мероприятий на отлично. Однако Казань в скором времени ожидает еще одно масштабное событие — саммит БРИКС. Об уровне готовности к новым вызовам и результатах прошедших — в материале «Реального времени».

Готовность программы по ремонту домов к саммиту БРИКС составляет 92%

Уже через четыре месяца, 22—24 октября, в столице Татарстана пройдет саммит БРИКС, к которому в городе готовят масштабную реконструкцию. Так, готовность программы по ремонту многоквартирных домов составляет 92%, отчитался председатель комитета ЖКХ Василий Лысачкин.

По его словам, работы полностью завершены в 34 домах. Необходимо провести реконструкцию еще 5 зданий. Так, дом по адресу Вишневского, 3, будет готов к 30 июня. Сроки сдачи увеличили из-за реконструкции пешеходного перехода возле парка им. Горького.

Еще четыре дома относятся к объектам культурного наследия. Для их реконструкции ждали закрытия Игр БРИКС, поскольку они требуют историко-культурной экспертизы, согласования проекта и разрешения от комитета по охране объектов культурного наследия, отметил Лысачкин.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что уже необходимо начать работу по этим четырем объектам:

— По четырем оставшимся объектам работу надо начинать. Тем более они связаны с культурным наследием нашей Казани. Просьба эту работу вместе с Комитетом по охране объектов проводить.

Кроме того, активно выполняется программа по ремонту жилья. В этом году суммарно по двум программам планируется обновить 88 фасадов, отметил председатель комитета.

По его словам, также ведется ремонт инженерных сетей. На реконструкции 14 участков направлено 602 миллиона рублей.

Ильсур Метшин поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова и правительство России за «исполнение давнишней мечты» — реконструкцию ветхих сетей перед ремонтом дорог.

«Трудно переоценить значимость»



Казань на отлично справилась с проведением форума стран городов БРИКС+, а узнали о создании ассоциации более 78 миллионов человек. Такой итог в ходе «делового понедельника» подвел мэр города Ильсур Метшин.

— Города и ассоциации муниципалитетов, которые были представлены, объединяют население 2,6 миллиарда человек. Это треть населения, они очень активно участвовали. По оценке наших гостей, справились мы с этим на отлично, с чем я вас поздравляю и благодарю, — отметил он.

Мэр также признался в том, что не ожидал «такой активности».

— Это не первое мероприятие, в котором мы принимаем участие, но это первое очень масштабное мероприятие, организацией которого мы занимались самостоятельно. Это учредительное собрание ассоциации городов БРИКС+. Трудно переоценить значимость этого события в условиях санкционного давления на нашу страну, — подчеркнул он.

Международный форум прошел 21 июня. В ходе него 18 260 городов с общим населением порядка 2,6 млрд человек объединились в Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+. Одним из главных моментов учредительного собрания стало выступление мэра аргентинского города (президент этой страны официально отказался от вступления в БРИКС) и возражения индийской и турецкой делегаций. В итоге документ был принят в первоначальном виде, но с договоренностью внести поправки на следующих заседаниях.

«Город превратился в единую спортивную арену»

Что касается Игр БРИКС, которые закончились вчера, то за российскую сборную выступали 29 казанских спортсменов, сообщил председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов. Также в проведении соревнований участвовали 2 тысячи волонтеров.

— Город превратился в единую спортивную арену, на которой тысячи спортсменов выявляли сильнейших в 27 видах спорта. На 15 площадках разворачивались зрелищные соревнования, устанавливались новые рекорды, — отметил Гарипов.

Председатель комитета сообщил, что многие казанские спортсмены забрали медали или вошли в мировые топы.

— Одни из самых жарких баталий развернулись на финале соревнований по настольному теннису, где встретились спортсмены России и Китая. В упорной борьбе со счетом 11:10 из 5 партий победила команда России, — подчеркнул он.



Елизавета Пуншева