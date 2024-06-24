В Казани полпреда Дагестана не признали виновным в вымогательстве

Фото: Ирина Плотникова

К 1,5 года колонии-поселения приговорил сегодня отца четверых детей, председателя общественной организации «Объединение народов Дагестана в Татарстане» и полпреда своей республики на общественных началах Магомеда Муслимова Советский райсуд Казани. Однако от этого наказания его тут же освободили в связи с фактическим отбытием под стражей и домашним арестом, передает журналист «Реального времени».



Такой результат процесса стал возможным, поскольку тяжкое обвинение в вымогательстве суд счел нужным переквалифицировать на самоуправство.

Муслимова обвиняли в вымогательстве 6,7 млн рублей у казанского бизнесмена Геннадия Старостина. Последний в 2019-м году поспособствовал знакомству предпринимателя Шамиля Мусаева со столичным инвестором, который дал денег под проект восстановления Васильевского стекольного завода, а когда проект не пошел — уступил этот долг Муслимову. Далее, как было установлено в ходе судебного процесса, претензии по невозвращенным миллионам предъявили Старостину, заставив задним числом признать чужой долг за собой, написать договор займа и расписку, на основании которых представители Муслимова подали гражданский иск в суд Махачкалы и выиграли дело.

В прениях гособвинитель запрашивала для подсудимого 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей. Потерпевший бизнесмен просил обойтись без лишения свободы. Подсудимый и его адвокаты просили об оправдании.



В прокуратуре пока не решили, будут ли обжаловать мягкий приговор.

Подробности дела — в материале «Реального времени».