Рустам Минниханов объявил о завершении Игр БРИКС на Сабантуе в Мирном

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил о завершении Игр БРИКС сегодня на Сабантуе в Мирном, сообщила пресс-служба главы республики.

Праздник, помимо Минниханова, посетили Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, советник президента России Игорь Левитин, внештатный советник главы правительства РФ по спорту Олег Матыцин, делегаты форума городов стран БРИКС+ и спортсмены Игр БРИКС.

Гости осмотрели национальные подворья, отражающие традиции, быт и культуру татарского народа. Также раис пообщался с участниками Игр БРИКС.

В финале пролога Сабантуя состоялся вынос знамен 89 стран-участниц Игр БРИКС.



— Наш самый любимый праздник Сабантуй проходит одновременно с завершением Игр БРИКС. Проведение Игр в Татарстане свидетельствует об огромном доверии руководства России. К сожалению, соревнования завершились. Спасибо всем участникам! — подчеркнул раис.

В Казани до площадок празднования Сабантуя сегодня курируют дополнительные автобусные маршруты и электрички. Для удобства жителей рейсы будут проходить до березовых рощ поселков Мирный и Дербышки, а также до лесопарка «Лебяжье».

О том, что итоги Игр подведут на Сабантуе в Мирном, «Реальное время» сообщало 19 июня.

Елизавета Пуншева