Иван Жарский: «Идет современная война, когда ракетные комплексы работают в паре с FPV-дронами»

Герой России рассказал, почему приехал в Казань и как на передовой сражаются с немецкими танками Leopard-2

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Сейчас на передовой ребята ждут прихода американских танков M1 Abrams, но нет ни одной бронетехники, которую не уничтожил бы ПТРК «Корнет», — рассказывает Герой России 27-летний казанец Иван Жарский. Впервые за два года участия в СВО он смог побывать дома. В Казань его пригласил раис республики Рустам Минниханов, и в День России 12 июня старший лейтенант Жарский вместе с мамой Ильмирой Салимовной приехал в казанский Кремль. О том, как внук артиллериста попал в знаменитую 810-ю бригаду морпехов Черноморского флота, как ему удается избегать гибели солдат среди личного состава взвода и почему друг детства присылает ему на передовую тепловизионные прицелы, боец СВО рассказал в интервью «Реальному времени».

Дома!

— Иван, наконец-то после двух лет непрерывных боев на передовой вы приехали домой в Казань. Правда ли, что «внеочередной отпуск» вам организовал раис республики Рустам Минниханов, пригласив в казанский Кремль. Как вы получили это приглашение?

— За несколько дней до празднования Дня России мне позвонили из администрации раиса республики и спросили — смогу ли 12 июня приехать в Казань? Честно говоря, очень обрадовался звонку. Ведь с начала участия в спецоперации долго не мог выбраться домой в Казань. Поэтому ответил не раздумывая — согласен! Тогда же меня предупредили, что встреча пройдет в казанском Кремле, где смогу увидеться с главой республики и другими участниками СВО. Для меня огромная честь познакомиться с такими людьми.

Встреча в Кремле прошла на высшем уровне. Я поблагодарил Рустама Нургалиевича за теплый прием, за заботу о моей маме и за то, что у меня появилась возможность посетить любимый город, родную республику. Он тут же ответил, что гордится героями-земляками и выразил восхищение мужеством и героизмом участников СВО. До этого в честь государственного праздника мы прошли почетным маршем по территории Кремля: меня просто подхватили и поставили в строй.

— Раис спрашивал вас о том, как воевали за Мариуполь, Азовсталь?

— Мне кажется, что Рустам Нургалиевич понимает, что мне постоянно задают одни и те же вопросы. И он, скорее всего, подумал: ну зачем я буду «доставать» его расспросами. Одним словом, был короткий мужской диалог, мы друг друга поняли без лишних слов.

Кроме того, мне удалось пообщаться с Рифкатом Нургалиевичем. Дело в том, что в советские годы он знал моего деда Ивана Петровича, когда тот преподавал специальные предметы в Казанском артиллерийском училище (было закрыто в 2011 году). В честь него назвали меня. Я пошел по его стопам, стал офицером российской армии. Конечно, я ближе к морской пехоте, не в артиллерии, но, как и дед, служу Отечеству.

— А если бы администрация раиса не пригласила бы 12 июня в Казань, смогли бы приехать на родину?

— Нет. Я бы продолжал служить и выполнять боевые задачи. Но сейчас я не отпуске, скоро уезжаю в служебную командировку.

— А бывает у вас отпуск?

–Конечно. Хотя раньше были сложности с оформлением отпуска, но сейчас их нет. Сейчас все нормализовалось, люди спокойно могут выходить в очередной отпуск. Но не через полгода, как гражданские, а по графику, чтобы не нарушать боевую готовность подразделения.

— 12 июня — это выходной?

— На передовой нет выходных в гражданском понимании. Есть армейский выходной, когда проводятся общие культурно-досуговые мероприятия.

— Как встретила мама после долгой разлуки с вами?

— Как обычно, со слезами на глазах (улыбается). Обнимает, зовет к столу и долго не отпускает. О своем приезде я предупредил заранее. У нее почтенный возраст, лучше обойтись без сюрпризов. При поддержке администрации раиса ей провели полное медицинское обследование в 7-й городской больнице, выявили некоторые заболевания. Сейчас проводится медикаментозное лечение. Одним словом, все хорошо, идет на поправку.

Ни одного «двухсотого», а на груди — Золотая медаль Героя РФ

— В свои 27 лет у вас за плечами богатый боевой опыт. Как писала пресса, звание Героя России вам присвоили за то, что подразделение под вашим командованием отразило наступление армады танков ВСУ на запорожском направлении под Пятихатками. Писали, что украинские подразделения четыре раза «накатывали» на ваши позиции, но каждый раз отходили назад с потерями. Сейчас, спустя год, можете рассказать о том героическом сражении?

— Больше того, что написано, не разглашаю. Все награды, которые есть на груди, — это заслуга моих ребят.

— Из сообщений известно, что в одни сутки вы уничтожили 8 единиц техники ВСУ, в том числе американскую БМП Bradley, немецкий танк Leopard-2 и шесть БМП-2, находящихся в составе подразделения. А сама битва проходила на острие украинского контрнаступления.

— Могу сказать, к моменту того сражения я успешно владел техникой управления противотанковым ракетным комплексом «Корнет», уничтожающим любую цель. Это небольшой переносной комплекс, с которого наводишь цель «с колена» (размещается на треноге, которая переносится членами расчета). В теории изучал его устройство и технические характеристики во время учебы в Санкт-Петербургской артиллерийской академии им. Михайлова, а на практике — в поле против танков ВСУ во время боев мы убедились, что против него не устоит ни одна боевая техника. До этого работал с ПТРК «Фагот», который считается вторым поколением противотанковых ракетных комплексов, но ПТРК «Корнет» существенно облегчил выполнение задач для морских пехотинцев. Его суть в том, что прицеливаешься лазерным лучом и запускаешь ракеты в движущую цель, а потом ее «доводишь» по мишени. Ракета сопровождает технику в движении, а потом ее поражает, то есть она летит не по заданной траектории, а ты ее меняешь по ходу движения.

Таким образом, с помощью «Корнета» нашим подразделением было подбито 25-27 танков, боевых машин пехоты, пикапов, грузовиков. Если пропустишь один КАМАЗ с минометами, то «отдуваться» придется долго. Выстрелы производим с разного расстояния — от 400 метров до 4,5 км. Кроме того, было уничтожено 500 вражеских солдат и офицеров.

— Какая обстановка на передовой?

— Сейчас ребята ждут прихода американских танков M1 Abrams, но нет ни одной бронетехники, которую не уничтожил бы ПТРК «Корнет». У украинских подразделений ВСУ истощен парк советских танков Т-72. Не могу сказать, что полностью уничтожили, но сейчас ребята говорят, что стало намного меньше. Это уже не 2022 год.

На смену им приходят тяжелые американские и немецкие танки. M1 Abrams — тяжелый по своей массе, несмотря на небольшую площадь и хороший клиренс. Для Украины он не очень подходит: стоит пройти дождю, как он «завязнет» в почве. Также «залипают» немецкие Leopard 2. У них масса 64 тонны, тогда как Т-72 весит 46 тонн. Несмотря на большую мощность в 1,5 тысячи, Leopard 2 после дождя не может сдвинуться. Как говорится, не по адресу приехали.

Сейчас идет современная война, когда противотанковые ракетные комплексы работают в паре с FPV-дронами.

— Значит, побед на передовой будет больше?

— У нас и так их немало.

— — У вас четыре награды — медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами, орден Мужества и Золотая звезда Героя России. Интересно другое. После назначения Вас командиром батареи в ноябре 2022 года здесь прекратились потери среди личного состава, хотя до этого бойцы на передовой погибали. Они воюют на линии огня, и избежать смертельных ранений, наверное, невозможно. Но теперь в вашем подразделении нет ни одного «двухсотого»: команда жива в полном составе. Это интуиция?

— Я человек верующий. Были примеры, когда чудо спасало. Идет бой, мы выбрали огневую позицию. Расставили орудия, а на душе что-то не так. Нет желания отсюда вести бой. Решили уйти подальше на 200 метров. Но мне нужно было вернуться обратно, стою с товарищем за нашим танком. Не успеваю произнести слова, как прилетает 120-я мина. Обоих оглушило, после чего понял, что спас расчет из 15 бойцов. Это не интуиция, а чувство тревожности, непонятно с чего. В основе, конечно, профессиональная подготовка, следую завету Суворова — побеждать не числом, а умением. Но прислушиваюсь к себе и оцениваю обстановку, исходя из тактики ведения боя. А Боженька дает сигнал — как только появляется чувство тревожности, убираю расчет (в его подчинении находилось 27 бойцов).

— Каждой из четырех воинских наград вы удостоились во время службы в 810-й бригаде Черноморского флота. Как вы в нее попали?

— Стать военным мечтал с детства — дед много рассказывал об артиллерии. Сначала после 6-го класса поступил в казанскую кадетскую школу-интернат им. Кузнецова, после чего в 2015 году поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию. После ее окончания в 2020 году мне дали возможность самому определить дальнейшее место прохождения службы, так как хорошо учился. Выбрал Южный военный округ, Черноморский флот и 810-ю бригаду морской пехоты. По окончании учебы присвоили звание лейтенанта, а в ноябре 2022 года назначили командиром противотанковой батареи.

— Почему выбрали именно 810-ю бригаду морской пехоты? Тянулись к легендарной личности или там зарплаты были выше, чем у остальных?

— Зарплата как раз была небольшая, обычная для среднестатистического военного. Цель была другая. Изначально хотел служить в элите вооруженных сил, и как раз морская пехота является таковой. 810-я бригада морской пехоты выполняла сложные боевые задачи во многих горячих точках. Это гвардейская бригада, с Орденами славы. Горжусь ею, так как она выполнила огромное количество задач в зоне специальной военной операции.

— Как восприняли новость о начале СВО?



— Первая мысль — наконец-то! Когда русских уничтожают на Донбассе на протяжении 8 лет, то нельзя делать вид, что ничего не происходит. Черноморский флот, где служил, тогда базировался в Крыму. Мы далеко находились от ДНР и ЛНР, но Донецк и Луганск бомбили постоянно. Когда Владимир Владимирович принял решение объявить ДНР и ЛНР независимыми, мы его поддержали и продолжаем поддерживать. Это отвечает моим личным убеждениям.

Мы верим руководству страны. Сейчас огромная поддержка оказывается не только участникам СВО, но и ребятам, которые во время боев лишились ног. Например, моему знакомому ампутировали конечность, когда он был сержантом. Армия не бросила его на произвол судьбы. Его направили в штаб, где он продолжил службу и получил звание офицера. По-другому пошла жизнь у заключенных из мест лишения свободы. Мне приходилось с ними воевать. Многие из них подписали контракт и выполняют задачи достойно. Путин дает возможность проявить себя и исправить ошибки в жизни. А на войне мировоззрение быстро меняются, становишься другим человеком.

— К началу СВО у вас было два года, чтобы отработать боевые навыки, улучшить физическую подготовку, получить знания по ведению боя.

— Два года я успел прослужить в мирное время. Но мы постоянно разъезжали по полигонам, нельзя сказать, что загорали в Севастополе. У морской пехоты повышенная подготовка, постоянно проводятся стрельбы на полигонах. Скажу так, стрелять умею. Когда пересекли границу с Украиной, поняли, что шутки в сторону и начинается работа. До постановки боевой задачи обычно ничего не говорят — это же гостайна. В итоге всю жизнь мечтал стать боевым офицером, но немного перевыполнил план и стал Героем России.

«Ребята с нашего двора»

— Знаю, что подразделению постоянно помогает ваш друг детства, который узнал о героических действиях из теленовостей. При приходе церкви его семья организовала сбор и отправку гуманитарной помощи конкретно для вашей батареи.

— Да, в сентябре 2022 года Виталик с Лейсан услышали обо мне по телевизору, но связи со мной тогда не было. Они вышли на мою маму, с тех пор при Храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» собирают деньги, сами жертвуют и отправляют нам. Почти за 2 года мы получили автомобили УАЗ для вывоза раненых с поля боя, несколько десятков тепловизионных прицелов, радиостанции, средства наблюдения.

Что нас сдружило? В детстве, как все, играли вместе в футбол — мы с одного двора. До сих пор его жена Лейсан пишет по ночам, что они собираются отправлять на передовую. У них есть свои хлопоты, но находят время и силы помочь тем, кто защищает интересы страны.

— Как идет подготовка новичков в вашем подразделении?

— Неважно, с каким багажом знаний и опыта приходит боец, он обязательно проходит двухнедельную подготовку. Сюда входит тактическая, специальная и медицинская подготовка — все, что нужно для участия в бою. Две недели занятий хватает.

— Но сами вы учились больше и плюс два года службы?

— Тут другое. Мне нужно управлять подразделением, а рядовому бойцу не нужны знания по тактической подготовке. Ему не нужно работать с картами и выбирать боевую позицию. Мы даем ровно то, чтобы на передовой боец мог выполнить боевую задачу и сам не погиб, и помог товарищу. Чем отличается человек с боевым опытом от преподавателя с кафедры? Лектор даст абсолютно все знания, а человек с передовой отсечет ненужное — только сливки. Так обучение идет быстрее и эффективнее, в боевых условиях.

Особенно важна медицинская подготовка, хотя некоторые пренебрегают. Новички обычно говорят, что хорошо знают. Тогда я прошу рассказать, какие виды кровотечений они знают и чем они отличаются. Спрашиваю, как останавливать в реальных условиях. Не знают. Приходится объяснять, что эти самые простые вещи не менее важны, чем управлять противотанковым комплексом.

— Недавно вас назначили начальником штаба — заместителем командира противотанкового дивизиона 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота. Как восприняли новость ваши сослуживцы?

— Перед уходом я готовил подразделение к тому, чтобы оно могло самостоятельно воевать без меня. Хотел оставить после себя готовую боевую единицу. Получилось. В подразделении 27 человек. Задачу выполняли красиво, потому что была хорошая подготовка. Почему? Еще до ухода наставлял командиров взводов работать с личным составом, либо я напрямую работаю. Объяснить решение — это часть авторитета командира. Но решения в подразделении должен принимать только командир. Командир должен вникать в личные проблемы, а их немало. Это сильно влияет на боевой дух.

— Что просят бойцы?

— Часто просят отпустить в отпуск в связи с рождением ребенка. Тут мы отпускаем на 10 суток по семейным обстоятельствам. Потом подходит и говорит: «Командир, с женой неладное, увезли в больницу, а ребенка не с кем оставить». Всегда отвечаю — пиши рапорт на отпуск, отпускаю. Если сейчас в сложную ситуацию откажу, он всегда будет помнить — командир не помог. Это навсегда, и перешагнуть этот негатив будет сложно. Всегда приходится взвешивать — а могу ли я обойтись без него при выполнении боевых задач. Все-таки я командир и несу ответственность.

Луиза Игнатьева