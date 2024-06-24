Рустам Минниханов выразил соболезнования от жителей республики главе республики Дагестан

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования от жителей республики главе Дагестана в связи с терактом произошедшем в регионе.

— Уважаемый Сергей Алимович! Жители Республики Татарстан потрясены известием о жестоких террористических атаках в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали невинные люди. Верим, все преступники будут наказаны за свои бесчеловечные действия. Глубоко скорбим и разделяем боль утраты с родными и близкими погибших от рук экстремистов, выражаем слова сочувствия и поддержки всем, кого коснулась эта беда, — говорится в письме.

Стоит подчеркнуть, что сегодня ночью в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, которые вчера совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в регионе. Двое террористов были нейтрализованы в Дербенте и трое в Махачкале.

Разиль Самигуллин