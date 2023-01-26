Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Фото: Twitter посольства США в России

Сегодня новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву, сообщает американская дипмиссия.



— С возвращением в Россию, посол Трейси! — цитирует «РИА Новости» сообщение посольства.

Американский сенат в конце декабря утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России. Она является лауреатом премии Госдепартамента за выдающиеся заслуги, премии госсекретаря за героизм и президентской премии за заслуги перед президентом.



Отметим, что ее кандидатуру выдвинул президент США До Байден еще в сентябре. Трейси уже работала в России несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата. Далее в 2014—2017 годах в качестве заместителя посла. Подчеркивается, что посол владеет русским языком.



В начале сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою работу на данном посту и покинул Москву. Он проработал на этой должности почти 3 года. До прибытия его преемника обязанности посла исполняла Элизабет Руд.



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Илина Хакимова