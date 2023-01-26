В компании HeadHunter назначили нового генерального директора

Новым гендиректором HeadHunter (HH) с 1 марта станет Дмитрий Сергиенков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На новом посту он заменит Михаила Жукова, который руководил компанией с 2008 года. В ближайшее время он станет президентом HeadHunter и сохранит свое место в Совете директоров.

— За пять лет работы в HeadHunter Дмитрий Сергиенков внес огромный вклад в успех компании и формирование стратегии ее дальнейшего развития, получил уникальный опыт взаимоотношений со стейкхолдерами и клиентами, а также способствовал усилению менеджмента и всей команды HeadHunter, — сказал Жуков.

Фото: ru.wikipedia.org

Дмитрий Сергиенков работает в компании с августа 2017 года. C 2021 года он занимает должность заместителя генерального директора и отвечает за реализацию ключевых направлений стратегии и продуктовое развитие компании. До этого Дмитрий занимал в HeadHunter должность директора по стратегии и инвестициям, рассказали в пресс-службе.

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Айрат Назипов