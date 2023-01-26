В Кремле прокомментировали возможность изменения статуса спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не планируют менять статус спецоперации из-за поставок Украине танков M1 Abrams и Leopard 2. Его слова передает ТАСС.

— У нас на повестке дня нет такой темы, — сказал он.

Фото: en.wikipedia.org

Еще вчера президент США Джо Байден сообщил, что Америка передаст ВСУ 31 танк Abrams, а также восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88.



В тот же день власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов