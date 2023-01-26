Николай Патрушев: США и НАТО стали участниками конфликта
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что события на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ. Также он обвинил страны Запада в том, что они «ведут поход против России», используя «марионеточный киевский режим».
Николай Патрушев уверен, что даже после окончания горячей фазы конфликта на Украине, Запад «не прекратит прокси-войну против России».
О прямой вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, это связано с поставкой танков Киеву.
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