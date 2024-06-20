«Мечеть станет символом будущего, а потом органично впишется в настоящее»
Создатели молельного дома в стиле хай-тек на Кабане «нашли ребят для проектирования» и ищут спонсоров для стройки
В Казани на Среднем Кабане скоро начнут строить мечеть в современном стиле. Приход здесь работает уже четвертый год, а запрос на новое масштабное культовое сооружение исходил от местной общины. Пока здесь планируется поставить временный молельный дом — в виде павильона на 100 квадратных метров. Проект курирует лично мэр Казани Ильсур Метшин, но меценатов, готовых воплотить идею, пока нет. Мухтасибат и имам будущей мечети нашли специалистов только для первого этапа работ. Подробности — в материале «Реального времени».
«Мы собрали народ и пришли к Ильсуру Раисовичу»
— У нас была молельная комната, которую мы открыли в 2020 году, когда организовали приход имени Галимджана Баруди, для местных дедушек, — рассказал «Реальному времени» имам будущей мечети Фирдус хазрат Хасанов (его имя знакомо тем, кто посещает Закабанную мечеть). — Потом возник вопрос с землей. На Авангардной открывали сквер, мы собрали народ и пришли к Ильсуру Раисовичу с предложением построить мечеть. Метшин пообещал нам дать землю, мы ее оформили, сейчас ведем процесс проектирования. Эскизный вариант почти готов, скоро утверждение. К осени начнем строить. Большую помощь нам оказывает Духовное управление мусульман Татарстана.
Мечеть в районе улиц Авангардной и Сормовской займет площадь в половину гектара рядом с многоэтажными домами и частным сектором. Судя по эскизам, у нее весьма современный вид.
Похожее культовое сооружение открыли в 2020 году в Набережных Челнах. Проектировало здание бюро ОSТА Алмаза Муглиева и Искандера Насырова, в прессе его называли «мечетью в стиле хай-тек». Что касается мусульманского молельного дома на Среднем Кабане в Казани, то его проект разрабатывала архитектурно-художественная студия «АРТМУС». Так же, как и OSTA, она участвовала в конкурсе на проект Соборной мечети в Казани.
Еще один участник конкурса, один из авторов мечети Кул Шариф — Айвар Саттаров уже раскритиковал проект на Среднем Кабане: «Уберите минарет, и это будет все, что угодно: торговый центр, салон китайских автомобилей, ВИП-терминал вокзала и так далее. Хотят как в Эмиратах, у которых вообще нет никакого культурного наследия».
«Мы попытались сделать ее скромно и очень компактно»
Руководители студии «АРТМУС» — Дмитрий и Лилия Мусины. Дмитрий вспоминает, как ранее разрабатывалась другая мечеть на юге Казани — «Ал Тан» имени Габдрахима Утыз Имяни на улице Дубравной в Приволжском районе, сделанная в более традиционном стиле: «Тогда мы исходили из градостроительной ситуации. Поскольку мы и так находились в окружении довольно-таки типичной высокоэтажной архитектуры, нео-классика была здесь уместной. Она смотрится очень неплохо и даже еще острее воспринимается рядом с очень прямолинейной, современной архитектурой».
Переходя к мечети на Кабане, он привел такое объяснение ее облику:
— Мы попытались сделать ее скромно и очень компактно. Форма следует за содержанием и за функцией. Есть определённые возможности, на которые надеется, так сказать, «двигатель» этой мечети, хазрат. Он исходит из реалий. Все-таки мы точно знаем, что современные технологии, апробированные, дешевле, чем то, что мы делали в «Ал Тан».
Процесс шел очень постепенно, говорит Мусин, начинался с утверждения планировок, потом архитекторы показали образцы внешнего вида. Все это обсуждалось местным мусульманским сообществом. «Тенденции современной архитектуры все равно будут проявляться, — резюмирует руководитель студии. — Главное, чтобы они были не резкими, не вычурными. Все — постепенно. Мы исходили из того, какие у этого места планы. Оно наверняка будет очень динамично развиваться. Из отдаленного района с двухэтажными, трехэтажными, пятиэтажными зданиями превратится, конечно, в фешенебельный. А мечеть станет символом будущего, а потом органично впишется в настоящее».
«Было около пяти проектов, которые не нравились никому»
По его словам, сейчас для реализации проекта стоимостью в 250 млн рублей ищут спонсоров строительства: «Для проектных работ есть ребята. Один уже сказал — давай построю. Пока не говорим фамилии, раз работа еще не началась. Сейчас мы открыли там пункт питания «Приют человека», ведь на районе живет много тех, кому требуется помощь. И тут же будет павильон, как временная мечеть, на 100 квадратов. Осталось получить разрешения от исполкома».
Интересно, что в этом районе до революции на территории дач Андреевского и Серебрянникова работал сад «Аркадия», а чуть дальше — популярный среди отдыхающих Чертов угол. Здесь были свой ресторан, кумысолечебница, летний театр, бильярдная и другие развлечения. Увеселительные заведения делали эти места одновременно опасным районом. В первые годы советской власти, в 1920—1930 годы, здесь ежегодно проводили сабантуи, после чего из-за проблем с транспортом площадка утратила свою былую популярность у горожан.
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