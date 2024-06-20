«Мечеть станет символом будущего, а потом органично впишется в настоящее»

Создатели молельного дома в стиле хай-тек на Кабане «нашли ребят для проектирования» и ищут спонсоров для стройки

Фото: предоставлено Фирдусом Хасановым

В Казани на Среднем Кабане скоро начнут строить мечеть в современном стиле. Приход здесь работает уже четвертый год, а запрос на новое масштабное культовое сооружение исходил от местной общины. Пока здесь планируется поставить временный молельный дом — в виде павильона на 100 квадратных метров. Проект курирует лично мэр Казани Ильсур Метшин, но меценатов, готовых воплотить идею, пока нет. Мухтасибат и имам будущей мечети нашли специалистов только для первого этапа работ. Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы собрали народ и пришли к Ильсуру Раисовичу»

— У нас была молельная комната, которую мы открыли в 2020 году, когда организовали приход имени Галимджана Баруди, для местных дедушек, — рассказал «Реальному времени» имам будущей мечети Фирдус хазрат Хасанов (его имя знакомо тем, кто посещает Закабанную мечеть). — Потом возник вопрос с землей. На Авангардной открывали сквер, мы собрали народ и пришли к Ильсуру Раисовичу с предложением построить мечеть. Метшин пообещал нам дать землю, мы ее оформили, сейчас ведем процесс проектирования. Эскизный вариант почти готов, скоро утверждение. К осени начнем строить. Большую помощь нам оказывает Духовное управление мусульман Татарстана.

Мечеть в районе улиц Авангардной и Сормовской займет площадь в половину гектара рядом с многоэтажными домами и частным сектором. Судя по эскизам, у нее весьма современный вид.

Мечеть проектировала студия «Артмус». предоставлено Фирдусом Хасановым

Похожее культовое сооружение открыли в 2020 году в Набережных Челнах. Проектировало здание бюро ОSТА Алмаза Муглиева и Искандера Насырова, в прессе его называли «мечетью в стиле хай-тек». Что касается мусульманского молельного дома на Среднем Кабане в Казани, то его проект разрабатывала архитектурно-художественная студия «АРТМУС». Так же, как и OSTA, она участвовала в конкурсе на проект Соборной мечети в Казани.

Еще один участник конкурса, один из авторов мечети Кул Шариф — Айвар Саттаров уже раскритиковал проект на Среднем Кабане: «Уберите минарет, и это будет все, что угодно: торговый центр, салон китайских автомобилей, ВИП-терминал вокзала и так далее. Хотят как в Эмиратах, у которых вообще нет никакого культурного наследия».

«Уберите минарет и это будет все, что угодно: торговый центр, салон китайских автомобилей, ВИП-терминал вокзала», критикует проект архитектор Айвар Саттаров. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы попытались сделать ее скромно и очень компактно»

Руководители студии «АРТМУС» — Дмитрий и Лилия Мусины. Дмитрий вспоминает, как ранее разрабатывалась другая мечеть на юге Казани — «Ал Тан» имени Габдрахима Утыз Имяни на улице Дубравной в Приволжском районе, сделанная в более традиционном стиле: «Тогда мы исходили из градостроительной ситуации. Поскольку мы и так находились в окружении довольно-таки типичной высокоэтажной архитектуры, нео-классика была здесь уместной. Она смотрится очень неплохо и даже еще острее воспринимается рядом с очень прямолинейной, современной архитектурой».



Что-то общее есть у новой мечети с молельным зданием в Набережных Челнах. предоставлено пресс-службой исполкома г. Набережные Челны

Переходя к мечети на Кабане, он привел такое объяснение ее облику:

— Мы попытались сделать ее скромно и очень компактно. Форма следует за содержанием и за функцией. Есть определённые возможности, на которые надеется, так сказать, «двигатель» этой мечети, хазрат. Он исходит из реалий. Все-таки мы точно знаем, что современные технологии, апробированные, дешевле, чем то, что мы делали в «Ал Тан».

Процесс шел очень постепенно, говорит Мусин, начинался с утверждения планировок, потом архитекторы показали образцы внешнего вида. Все это обсуждалось местным мусульманским сообществом. «Тенденции современной архитектуры все равно будут проявляться, — резюмирует руководитель студии. — Главное, чтобы они были не резкими, не вычурными. Все — постепенно. Мы исходили из того, какие у этого места планы. Оно наверняка будет очень динамично развиваться. Из отдаленного района с двухэтажными, трехэтажными, пятиэтажными зданиями превратится, конечно, в фешенебельный. А мечеть станет символом будущего, а потом органично впишется в настоящее».

«Раз улица Авангардная, пусть и мечеть будет новой». предоставлено Фирдусом Хасановым

«Было около пяти проектов, которые не нравились никому»

— Вот говорят про хай-тек и прочее, — рассуждает Фирдус хазрат Хасанов. — У нас с 2020 года было около пяти проектов, которые не нравились никому, ни главному архитектору, ни Метшину. Это перспективный район, строятся дома, мы хотим, чтобы здесь была новая красивая мечеть. На Нижнем Кабане есть, а здесь никогда не было мечети. Раз улица Авангардная, пусть и мечеть будет новой. Хотите обычную — такую можно и в деревне построить. А эта пусть притягивает народ.

По его словам, сейчас для реализации проекта стоимостью в 250 млн рублей ищут спонсоров строительства: «Для проектных работ есть ребята. Один уже сказал — давай построю. Пока не говорим фамилии, раз работа еще не началась. Сейчас мы открыли там пункт питания «Приют человека», ведь на районе живет много тех, кому требуется помощь. И тут же будет павильон, как временная мечеть, на 100 квадратов. Осталось получить разрешения от исполкома».

— У нас есть спонсоры, чтобы начать, — вторит ему имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани и имам мечети «Ал Тан» Юсуф Давлетшин. — Но мы «спонсорами» называем якорных, кто готов оплатить больше половины, таких у нас пока нет. На проектирование, фундамент мы ребят нашли, Алла бирса, начнем, остальные найдутся, иншалла, Казань — город большой, сильный.

Интересно, что в этом районе до революции на территории дач Андреевского и Серебрянникова работал сад «Аркадия», а чуть дальше — популярный среди отдыхающих Чертов угол. Здесь были свой ресторан, кумысолечебница, летний театр, бильярдная и другие развлечения. Увеселительные заведения делали эти места одновременно опасным районом. В первые годы советской власти, в 1920—1930 годы, здесь ежегодно проводили сабантуи, после чего из-за проблем с транспортом площадка утратила свою былую популярность у горожан.

