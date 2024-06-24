Количество зараженных ботулизмом в Казани выросло до 20 человек
Количество зараженных ботулизмом в Казани выросло до 20 человек. Сегодня в столице Татарстана еще один человек обратился в инфекционную больницу с признаками ботулизма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор по республике.
В середине прошлой недели было известно о 19 случаях ботулизма. Все они были связаны с салатом «Лобио» с фасолью. В результате отравлений было госпитализировано 18 человек. 22 июня из стационарной инфекционной больницы выписалось три человека. У оставшихся в больнице пациентов фиксируется положительная динамика.
Вспышка ботулизма случилась в России в начале прошлой недели. Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов рассказал, что время от употребления в пищу инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет от 2—3 часов до 4—5 дней.
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