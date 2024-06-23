Количество погибших при атаке на Севастополь возросло до 5

Количество жертв атаки в Севастополе возросло до пяти человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— К сожалению, у нас сейчас 124 пострадавших. Из них — трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице №5, — сказал он в интервью, опубликованном в его телеграм-канале. У остальных пострадавших ранения легкой и средней тяжести — все получили медпомощь. Еще 7 взрослых доставили в больницу №1 с тяжелыми ранениями, — рассказал он.

Также, по его словам, президент России Владимир Путин поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Развожаев добавил, что президент практически сразу после атаки позвонил ему и выразил соболезнования родственникам погибших.

Атака на Севастополь произошла сегодня днем. Следком возбудил уголовное дело. Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией. В Крыму и Севастополе понедельник объявили днем траура.

Елизавета Пуншева