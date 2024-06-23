Число погибших от атаки в Севастополе возросло до трех человек

Число погибших от удара ВСУ по Севастополю возросло до трех. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

— Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек, — написал он.

После атаки Развожаев отмечал, что для помощи людям мобилизованы все силы, часть пострадавших уже доставлена в больницу.

Елизавета Пуншева