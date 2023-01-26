Трамп прокомментировал отправку танков на Украину

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поставки танков Киеву могут перевести противостояние на Украине в ядерную фазу. Об этом он написал у себя на странице в соцсети Truth Social, сообщает RT.

— Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать, — написал Трамп.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что Америка передаст ВСУ 31 танк Abrams, а также восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. По словам американского лидера, действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для России. Однако он отметил, что Киев в рамках ближайших операций получит сотни единиц бронетехники, а их экипажи уже подготовлены. США хотят урегулирования конфликта на Украине на «справедливых и прочных» условиях, подчеркнул Байден.

В марте 2022 года Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую.



*прим. ред. — спецоперация не является нападением, вторжением на Украину.

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Антон Гаврилов