Рустаму Нигматуллину — 55 лет

Фото: Ринат Назметдинов

Первому заместителю премьер-министра Республики Татарстан Рустаму Нигматуллину исполнилось 55 лет. С юбилеем от имени всей Группы ТАИФ его поздравил председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

«От всей души поздравляем вас с замечательной юбилейной датой — вашим 55-летием! Талантливый управленец, обладающий недюжинными организаторскими способностями, отличающийся трудолюбием, порядочностью в отношениях с людьми и безупречной деловой репутацией, вы снискали заслуженный авторитет и уважение в Республике Татарстан и Российской Федерации! Вы всегда идете в ногу со временем, вкладывая недюжинные усилия для развития и процветания Татарстана и улучшения жизни каждого жителя республики», — говорится в поздравлении юбиляру.

В нем также подчеркивается: «В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас, Рустам Камильевич, за вашу кропотливую работу на благо родного края! От всей души желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия, счастья и благополучия, неиссякаемого источника сил и энергии, блестящих профессиональных успехов, воплощения в жизнь всех задуманных планов! Пусть вас никогда не покидают деловой настрой, оптимизм и вдохновение, а будущее готовит много счастливых лет, наполненных радостью, удачей и прекрасным настроением! Мира, добра и процветания вам и вашим близким».